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Saraybosna'da silahlı çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

Otomobil hırsızları ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada bir polis hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da otomobil hırsızları ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada bir polis hayatını kaybetti, bir polis ağır yaralandı.

Saraybosna Kantonu (KS) İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Suvada Kuldija, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alipasino Polje semtinde saat 04.20'de meydana gelen silahlı çatışmada, 1 polisin olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. Kuldija, silahlı çatışmada yaralanan diğer polisin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Ülke basınına göre, olayda otomobil hırsızları Hırvatistan plakalı bir aracı çalmak istedi. Polisin müdahalesine hırsızların silahla karşılık vermesi sonucu çatışma yaşandı.

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bosna hersek polis silahlı çatışma

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