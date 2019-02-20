Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konulu konser verdi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla başkentteki tarihi kütüphane binasında gerçekleşen konsere Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, konserin uzun yıllar düzenlenen Saraybosna Kış Festivali kapsamında gerçekleştiğini belirterek, Türk ezgilerini Saraybosnalılarla buluşturan orkestra sanatçılarına teşekkür etti.
Konsere ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman ve Saraybosna Kış Festivali Müdürü İbrahim Spahic de katıldı.
Turnelerine Bursa'da başlayan Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası, Bosna Hersek'in ardından Sırbistan ve Macaristan'da da konser verecek.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum