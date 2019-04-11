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Saraybosna'da "Türkoloji Çalıştayı" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen 1. Türkoloji Çalıştayı'nda ülkedeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin durumları ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 1. Türkoloji Çalıştayı düzenlendi.

Büyükelçiliğin desteğiyle düzenlenen çalıştaya Bosna Hersek'te Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri bulunan dört üniversiteden rektörler, dekanlar, öğretim görevlileri ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Şarkiyat Enstitüsü temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, böyle bir çalıştayın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dilin iki ülke arasındaki kültür köprüsünün en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Türkçenin yaygınlaştırılması için üniversitelerin önemine dikkati çeken Koç, Türk dili ve kültürü bakımından YEE'nin sahada güçlü ilişkiler kurduğunu vurguladı.

Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete de Balkanlar'daki Türkoloji çalışmalarının 19. yüzyılda başladığını anımsatarak, bölgede Türkçeye olan ilginin günden güne arttığını söyledi.

Bosna Hersek genelinde yapılan Türkoloji çalışmalarının ortak kültür değerlerinin belgelenmesi adına önemli olduğunu belirten Ete, "Dil, tarih ve edebiyat çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak kitap ve dergi gibi yayımlar, toplantı ve sempozyumlar akademik kriterlere uygun nitelikli çalışmalar olacaktır." dedi.

- "Türkoloji deyince akıllara sadece dil gelmemeli"

Zenica Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Damir Kukic de Türkoloji alanında düzenlenen çalıştaydan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Bu tarz etkinlikler Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri arasındaki iş birliği ve iletişimi güçlendirecektir." diye konuştu.

Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic ise üniversite bünyesinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün 2003'te kurulduğunu anımsatarak, üniversitenin gelişmesine katkı sağlayan Türk kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da IUS'un bu yıl içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne öğrenci kabul edeceğini belirterek, "Türkoloji deyince akıllara sadece dil gelmemeli. Bu işin bir de Türk kültür ve tarihini araştırma boyutu var. Çalıştayla beraber üniversiteler arası iş birliğinin de gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Saraybosna, Tuzla, Mostar ve Zenica'daki üniversitelerde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim gören 352 öğrencinin durumlarının da ele alındığı çalıştayda, öğrencilere daha nitelikli ve kaliteli eğitimin nasıl sunulabileceği de tartışıldı.

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bosna hersek Çalıştay Türk Dili ve Edebiyatı

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