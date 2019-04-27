Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 469'uncu mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından kabul edilen Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 469'uncu dönem mezunlarını verdi.

Avrupa'nın en köklü İslami eğitim kurumlarından biri olan medresede düzenlenen mezuniyet töreninde, 77 kız ve 47 erkek toplam 124 öğrenci tarihi medreseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Medrese öğretmenlerinden Naser Mehmedovic, burada yaptığı konuşmada, çoğu öğrencinin oldukça başarılı notlarla mezun olduğunu belirterek, "Son derece çalışkan ve başarılı öğrencilerle dolu bir dönemi geride bıraktık. Mezunlara bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Gazi Hüsrev Bey Medresesinden yüksek not ortalamasıyla mezun olan Amina Kahriman da medresede eğitim görmekten gurur duyduğunu ifade ederek, üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okumak istediğini söyledi.

Bir diğer mezun Ahmed Hamidovic ise eğitim hayatı boyunca birçok yarışmaya katıldığını, gelecek dönemde matematik ve iletişim alanlarına yönelmeyi planladığını ifade etti.