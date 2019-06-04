HABER

Saraybosna'nın bayrama özel ekmeği: "Paklama"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya özgü olan ve sadece bayram sabahları mahalle fırınlarında pişirilen "paklama" bayram kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak görülüyor - Klasik ekmek hamuruyla yapılan ve üzerine çörek otu serpiştirilen bayram ekmeği, şapkaya benzeyen görünümüyle de dikkat çekiyor - 66 yıldır fırıncılık yapan Mehmed Poricanin: - "Bayram ekmeği olarak da bilinen paklamanın ilk kez ne zaman yapıldığına, Saraybosna'ya nasıl geldiğine dair bilgi yok. Paklamanın, çok uzun yıllardır süren bir gelenek olduğu tahmin ediliyor"

LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya özgü olan ve sadece bayram sabahları mahalle fırınlarında pişirilen "paklama" bayram kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak kabul ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde sokaklara yaydığı kokuyla adeta bayramı müjdeleyen paklamayı almak için bayram namazından sonra halk şehirdeki tarihi fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Klasik ekmek hamuruyla yapılan ve üzerine çörek otu serpiştirilen bayram ekmeği, şapkaya benzeyen görünümüyle de dikkat çekiyor.

Saraybosna'nın en eski fırıncılarından Mehmed Poricanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 66 yıldır fırıncılık yaptığını belirtti.

Poricanin, paklamanın sadece Saraybosna'ya özgü olduğuna dikkati çekerek, "Paklama olarak anılan bu bayram ekmeğine bazıları kaplama da diyor. Halk arasında genellikle paklama olarak biliniyor ama görünümü açısından bence kaplama denilmesi daha mantıklı." dedi.

Sahibi olduğu bu klasik Bosna fırınında 1953'ten beri çalıştığını anlatan Poricanin, "O zaman 10 yaşındaydım. O dönemde büyük fırınlar yoktu. Sadece mahalle fırınları vardı. O zaman da paklama yapardık." diye konuştu.

Poricanin, paklamanın geçmişine de değinerek, "Bayram ekmeği olarak da bilinen paklamanın ilk kez ne zaman yapıldığına, Saraybosna'ya nasıl geldiğine dair bilgi yok. Paklamanın, çok uzun yıllardır süren bir gelenek olduğu tahmin ediliyor." dedi.

- Görünümü şapkayı andırıyor

Paklama alabilmek için bayram sabahlarında uzun kuyruklar oluştuğunu anlatan Poricanin, "Ekmeğin geleneksel şekli şapkayı andırıyor. Biz de fırınımızda bu geleneksek şekle göre pişirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paklamanın şapkayı andıran görünümü nedeniyle özellikle çocuklar tarafından çok sevildiğini söyleyen Poricanin, "Çocuklar ekmeğin tepesindeki başlığı koparıp yemek için adeta yarışıyor. Bu 'şapka' kısmı, genellikle en uslu duran çocuğa ödül olarak verilir." dedi.

Poricanin, ramazan boyunca iftar sofralarını süsleyen somun ile bayrama özgü paklamanın farklılıklarına da değinerek, "Somun neredeyse her fırında yapılır ama paklama öyle değil. Paklama, yıllardır uygulanan gizli bir gelenek gibi. Fırıncılığı öğrendiğimden beri uyguladığım bir gelenek. Sadece bayram sabahları pişirilmesi de bu gizemi destekliyor." şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir asırdır çalışan ve amcasından devraldığı bu fırında iki kızı ve damatlarıyla işleri yürüttüğünü söyleyen Poricanin, fırıncılığın dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Sultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitlediSultangazi'de mezar ziyareti trafiği kilitledi
Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyorSema usta, ekmeğini minareden kazanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram ekmeği paklama Ramazan Bayramı Saraybosna

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Rafet El Roman'ın kızı büyüledi!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.