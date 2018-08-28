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- Sarayburnu'nda can pazarı kamerada: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

SARAYBURNU açıklarında denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirince sahilde bulunan 2 kişi de onu kurtarmak için denize girdi.

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA) SARAYBURNU açıklarında denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirince sahilde bulunan 2 kişi de onu kurtarmak için denize girdi. Deniz polisi tarafından kurtarılan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize ilk giren ve boğulma tehlikesi geçiren 50 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boğulan kişiyi kurtarma çalışmaları ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarayburnu'nda saat 13.15 sıralarında denize giren bir kişi akıntının etkisiyle dalgalara kapıldı. Sahildeki 2 kişi yardıma koştu ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar, denizde çırpınan kişiyi ve onu kurtarmak isteyen iki kişiyi kurtardı. Denizden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslara konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Denize ilk giren kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

YAŞANAN OLAY KAMERADA
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen kişi ekipler tarafından bota konuluyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

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