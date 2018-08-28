SARAYBURNU'NDA CAN PAZARI KAMERADA 

Haber: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

Fatih Sarayburnu sahilinde bir kişi denizde boğuldu. Boğulan kişiyi kurtarma çalışmaları ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sarayburnu'nda saat 13.15 sıralarında denize giren bir kişi akıntının etkisiyle dalgalara kapıldı. Arkadaşları hamen yardıma koştu ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar, denizde çırpınan kişiyi bota koydu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Kurtarma çalışması

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