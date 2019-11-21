- Sarayburnu'ndaki surların restorasyonu devam ediyor

Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) SARAYBURNU'ndaki tarihi surların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Duvarlarda öncelikli olarak georadar çalışmaları ve analizlerle tespitler yapıldıktan sonra çimentolu dönem onarımlarının söküm ve çürütmeleri yapıldı. Statik olarak güçlendirme gerekli olan duvarlarda karbon halat ve yapısal harç ile örgü sistemi ile güçlendirilmeleri sağlandı. Söküm ve çürütme yapılan alanlarda ise taş uygulamaları yapılıyor. Restore işlemleri için surların önü kapatıldı.

Tamamen deniz kenarında ve tek duvar hattı ile kulelerden oluşan surların yüksekliği 13-15 metre arasında değişiyor. Kuleler ise 17-20 metre yüksekliğinde. Surların alt kısmı 1950 yılı dolaylarında inşa edilen sahil yolu nedeniyle bugün 2 - 2.5 metre yüksekliğinde toprağa gömülmüş halde bulunuyor.

RESTORE EDİLEN SURLARIN TARİHÇESİ

İstanbul İli, Fatih İlçesi sınırları içinde bulunan Topkapı Sarayı Sur-i Sultani II. Etap Surları, Geç dönem Helenistik Sur Duvarları ve Roma Dönemi Surları'nın, Osmanlı Dönemi ile değiştiği ve Cumhuriyet dönemi onarımları ve müdahaleleri ile son halini aldığı Marmara Deniz Surları'nın parçasıdır. Marmara Surları birçok dönemde yapılan ekler ve tamirler ile günümüze ulaşmıştır. İlk inşa edilen kısmı ise Bizantion surlarıdır.

Sarayburnu'ndaki surlar fotoğraf çekmek için 6 yıl önce İstanbul'a gelen ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu bölge olması nedeniyle de uzun süre gündemde yer almıştı.

(FOTOĞRAF)

