HABER

- Sarayburnu'ndaki surların restorasyonu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

  SARAYBURNU'ndaki tarihi surların restorasyon çalışmaları devam ediyor.  Duvarlarda öncelikli olarak georadar çalışmaları ve analizlerle tespitler yapıldıktan sonra çimentolu dönem onarımlarının söküm ve çürütmeleri yapıldı.

Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) SARAYBURNU'ndaki tarihi surların restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Duvarlarda öncelikli olarak georadar çalışmaları ve analizlerle tespitler yapıldıktan sonra çimentolu dönem onarımlarının söküm ve çürütmeleri yapıldı. Statik olarak güçlendirme gerekli olan duvarlarda karbon halat ve yapısal harç ile örgü sistemi ile güçlendirilmeleri sağlandı. Söküm ve çürütme yapılan alanlarda ise taş uygulamaları yapılıyor. Restore işlemleri için surların önü kapatıldı.
Tamamen deniz kenarında ve tek duvar hattı ile kulelerden oluşan surların yüksekliği 13-15 metre arasında değişiyor. Kuleler ise 17-20 metre yüksekliğinde. Surların alt kısmı 1950 yılı dolaylarında inşa edilen sahil yolu nedeniyle bugün 2 - 2.5 metre yüksekliğinde toprağa gömülmüş halde bulunuyor.

RESTORE EDİLEN SURLARIN TARİHÇESİ
İstanbul İli, Fatih İlçesi sınırları içinde bulunan Topkapı Sarayı Sur-i Sultani II. Etap Surları, Geç dönem Helenistik Sur Duvarları ve Roma Dönemi Surları'nın, Osmanlı Dönemi ile değiştiği ve Cumhuriyet dönemi onarımları ve müdahaleleri ile son halini aldığı Marmara Deniz Surları'nın parçasıdır. Marmara Surları birçok dönemde yapılan ekler ve tamirler ile günümüze ulaşmıştır. İlk inşa edilen kısmı ise Bizantion surlarıdır.
Sarayburnu'ndaki surlar fotoğraf çekmek için 6 yıl önce İstanbul'a gelen ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu bölge olması nedeniyle de uzun süre gündemde yer almıştı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERDekolteler galaya damga vurdu Dekolteler galaya damga vurdu
Moda sektörüne üniversiteli tasarımcılar yetişiyorModa sektörüne üniversiteli tasarımcılar yetişiyor
Kayıp alzheimer hastası drone ile aranıyorKayıp alzheimer hastası drone ile aranıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İstanbul'da beklenen olası deprem için dikkat çeken açıklama!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği mektuplar ortaya çıktı! 2019 yılına dikkat çekmiş

Adnan Oktar'la mektupları ortaya çıktı: Sevgisinden coşarım!

'Palu ailesi' davasında yeni gelişme! Mahkemede şoke eden ifadeler

'Palu ailesi' davasında şoke eden ifadeler

Aydın'da çok acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Acı olay... Eşinin cenazesiyle 3 gün yaşadı

Savunma Sanayii Başkanı Demir tarih verdi: TCG Anadolu 2020'nin sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin 'amiral' gemisi olacak! Tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.