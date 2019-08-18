Saray'da adli yıl açılışını protesto eden baro sayısı 42'ye çıktı

Türkiye Barolar Birliği ise törene katılacağını açıkladı.2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'ne ilişkin baroların protestosu büyüyor. Fransız Haber Ajansı AFP'nin verilerine göre tören ile ilgili davetiyeyi reddeden baroların sayısı 42'ye çıktı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Pazar günü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Geçen yıllarda yargının bağımsızlığı ciddi şekilde zedelendi" şeklinde konuştu. Yargı yürütmenin baskısı altında" diyen Durakoğlu, törenin güçler ayrılığı ilkesini gösterecek bir yerde yapılması gerektiğini belirtti. Durakoğlu baroların bağımsızlıkları için mücadeleden korkmadıklarını söyledi ve "Savaşmaya devam etmekten başka çözüm görmüyoruz" diye konuştu.

Törene katılmama kararı alan barolar, adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, Yargıtay'ın binasında yapılması gerektiğini savunuyor. Türkiye Barolar Birliği ise, törene katılacağını ve Başkan Metin Feyzioğlu'nun konuşma yapacağını açıkladı.