Saray'da bonzaiden öldü iddiası

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Hüseyin Baltalı (28), bir inşaatta ölü olarak bulundu.
Saray'ın Pazarcık Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir inşaat içindeki samanlar üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, samanlar üzerinde yatan Hüseyin Baltalı'nın öldüğünü belirledi. Elektrik dağıtım firmasında taşeron işçi olarak çalıştığı belirlenen Hüseyin Baltalı'dan Cuma akşamından bu yana haber alınmadığı belirlendi. Yapılan ilk incelemede Baltalı'nın uyuşturucu madde bonzai kullanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhuriyet savcıları Emre Duman ve Alper Özdemir'in incelemelerinin ardından Hüseyin Baltalı'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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