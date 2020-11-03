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Saray’da hırsızlık zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 11:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evden yaklaşık 5 bin TL değerinde eşya çalındı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir evden yaklaşık 5 bin TL değerinde eşya çalındı. Polis ekiplerinin hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde olay yerini gören kamera görüntüleri incelemesinde G.D. ile M.D. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Saray Asayiş ekiplerince yakalanan zanlılardan G.D. çaldıkları yaklaşık 2 bin lira değerindeki eşyayı teslim ederek etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyledi. G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Polis ekipleri hırsızlık olayından aranan zanlı M.D.’nin Pazartesi günü Kemalpaşa Mahallesi’nde bir evden hırsızlık ve Yeni Mahalle Orta Cadde üzerinde park halinde bulunan bir motosikleti çaldığını tespit ederek zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Emniyette ki ifadesinde çaldığı motosikleti Çorlu ilçesinde sattığı tespit edilen hırsızlık zanlısı M.D. Saray Cumhuriyet Savcısının tutuklanma istemiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son zamanlarda ilçede artan hırsızlık olayları ile ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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