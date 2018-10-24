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'Saraydan Bakmak' Katar yolcusu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi sponsorluğunda çekilen ve Sultan II.

'Saraydan Bakmak' Katar yolcusu

İSTANBUL, (DHA)-BAĞCILAR Belediyesi sponsorluğunda çekilen ve Sultan II. Abdülhamid’e ait fotoğraf koleksiyonunun hikâyesini anlatan 'Saraydan Bakmak' (Through Ottoman Eyes) belgeseli 25 Ekim’de Katar’da gösterime girecek.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi’nin iş birliğiyle yapılan ve Ulu Hakan II. Abdülhamid Han’ın fotoğraf tutkusunu anlatan Saraydan Bakmak isimli uzun metraj belgesel film dünyaya açıldı. Yıldız Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı galayla açılışı yapan belgesel, İngiltere Londra, Almanya Berlin, Fransa Vienne, şehirlerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ev sahipliğinde vizyona sunuldu.

Yoğun ilgi gören programda üst düzey isimler de yer aldı. Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 'Kültürel Miras' başlığı ile düzenlenen panelde Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Sultan II. Abdülhamid ve dönemi ile birlikte Osmanlı-İngiltere ilişkilerini yorumladı. Seyirciyi 150 yıllık tarihi yolculuğa götüren film, daha sonra İngiltere Oxford Üniversitesi’nde gösterildi.

“İZLEYENLERİ 150 YIL ÖNCESİNE TARİHİ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR”

Filmin son durağı ise Katar oldu. Katar’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin desteğiyle Dohai İslam Eserleri Müzesi’nde düzenlenecek etkinlikte film davetlilerin gösterimine sunulacak. Etkinliğe siyasetten iş dünyasına kadar Katar’ın üst düzey yetkilileri katılacak.

Danışmanlığını Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü filmin yapımcılığını Ahsen Diner, yönetmenliğini Ümran Safter yapıyor. Belgesel filmde, şehzadeliğinden itibaren fotoğrafa büyük ilgi gösteren Ulu Hakan Abdülhamid tarafından oluşturulan ve 911 albüm içinde 36 bin 585 fotoğrafın bulunduğu koleksiyonun hikayesi anlatılıyor. İzleyiciler, yerli ve yabancı tarihçilerin röportajları eşliğinde 150 yıl öncesine tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Filmin çekimleri Türkiye’nin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’da gerçekleştirildi.

'Saraydan Bakmak' Katar yolcusu'Saraydan Bakmak' Katar yolcusu

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