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Sarayiçi'nin sevimli tayları ilgi topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Sarayiçi'nin sevimli tayları ilgi topluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de pony shetland cinsi minik atların 1 aylık tayları, Sarayiçi'ni ziyaret edenlerin ilgi odağı oluyor.

Osmanlı döneminde sarayın has bahçesi olarak kullanılan, bugün ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Tarihi Sarayiçi mevkisinde, at biniciliği yaptıran Remzi Bentaş'ın pony shetland cinsi atı, 25 gün önce iki tay dünyaya getirdi.

Bir süre ahırda annelerinin beslediği taylar, daha sonra diğer atlarla tarihi alana getirildi.

Sarayiçi'ne gelenlerin dikkati çeken taylara, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

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Edirne pony tay

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