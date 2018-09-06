"Şarbon hastalığı kontrol altında"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, şarbon hastalığı iddialarına ilişkin, "Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

Eldemir, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Halk Sağlığı Müdürlüğünde kentteki sağlık yatırımlarına ilişkin il ve ilçe müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştiren Eldemir, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Gazetecilerin Türkiye'deki şarbon hastalığına ilişkin son durumu sorması üzerine Eldemir, "Sağlık Bakanlığı olarak iddiaları yakından takip ediyoruz. Bakanımızın gayet net açıklamaları var. Bazı vatandaşlarımızı ihtiyati tedbir olarak sağlık tesislerimize çağırıp müdahalede bulunuyoruz. Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda gıda ve sağlık tarafı üzerinde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz." diye yanıt verdi.