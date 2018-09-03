"Şarbon için gerekli kontroller yapılmalı"

İSTANBUL (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Ali Şeker, şarbonun insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapmak durumunda olduğunu kaydetti.
CHP İstanbul İl Başkanlığınca, il binasında şarbon vakalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında Şeker, Türkiye'de uzun zaman sağlıklı aşılama kampanyaları yürütüldüğünü ve şarbondan etkilenmeyecek şekilde bir hayvan popülasyonu oluşturulduğunu anlattı.
Şeker, bu şekilde de şarbonu azaltma imkanının bulunduğunu ancak et ithal edilmesiyle hastalığın Türkiye'ye yayıldığını savunarak, "Şarbon hastalığı Türkiye'de eğer kontrol altına alınmazsa salgın haline gelebilir, daha da yayılabilir. Şarbon maalesef insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda." değerlendirmesini yaptı.
Ali Şeker, şarbonun Kurban Bayramı sonrasında birçok ilde görüldüğünü aktararak, Ankara'da şarbon hastalığından ölen 100'e yakın hayvan olduğunu söyledi.
Şeker, gerekli kontrollerin yapılmaması durumunda deri şarbonunun dahi ölümcül olabileceğini dile getirerek, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da 2010'dan bugüne kadar toplam 6,6 milyon baş hayvan ithal edildiğini ifade ederek, hazır et olarak da 273 bin ton et alındığını söyledi.
Sarıbal, şarbonun toprakta ve otta var olabilen bir bakteri olduğunu aktararak, "Sadece elbette ithalat üzerinden söylemeyeceğiz ama birçok hastalığın denetimsiz ve kontrolsüz olarak ithal hayvanlar üzerinden toplum sağlığını tehdit ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Basın toplantısında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da hastalığa ilişkin bilgi verdi.
Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partililer de katıldı.
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