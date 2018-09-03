HABER

"Şarbon için gerekli kontroller yapılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:07 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Ali Şeker: - "Şarbon maalesef insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda"

İSTANBUL (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Ali Şeker, şarbonun insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapmak durumunda olduğunu kaydetti.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, il binasında şarbon vakalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında Şeker, Türkiye'de uzun zaman sağlıklı aşılama kampanyaları yürütüldüğünü ve şarbondan etkilenmeyecek şekilde bir hayvan popülasyonu oluşturulduğunu anlattı.

Şeker, bu şekilde de şarbonu azaltma imkanının bulunduğunu ancak et ithal edilmesiyle hastalığın Türkiye'ye yayıldığını savunarak, "Şarbon hastalığı Türkiye'de eğer kontrol altına alınmazsa salgın haline gelebilir, daha da yayılabilir. Şarbon maalesef insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda." değerlendirmesini yaptı.

Ali Şeker, şarbonun Kurban Bayramı sonrasında birçok ilde görüldüğünü aktararak, Ankara'da şarbon hastalığından ölen 100'e yakın hayvan olduğunu söyledi.

Şeker, gerekli kontrollerin yapılmaması durumunda deri şarbonunun dahi ölümcül olabileceğini dile getirerek, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından gerekli kontrollerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da 2010'dan bugüne kadar toplam 6,6 milyon baş hayvan ithal edildiğini ifade ederek, hazır et olarak da 273 bin ton et alındığını söyledi.

Sarıbal, şarbonun toprakta ve otta var olabilen bir bakteri olduğunu aktararak, "Sadece elbette ithalat üzerinden söylemeyeceğiz ama birçok hastalığın denetimsiz ve kontrolsüz olarak ithal hayvanlar üzerinden toplum sağlığını tehdit ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da hastalığa ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partililer de katıldı.

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...
Gasp şüphelileri yakalandıGasp şüphelileri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal CHP Milletvekili Ali Şeker sağlık şarbon TBMM

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Anıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.