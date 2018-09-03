"Şarbon için gerekli kontroller yapılmalı"

İSTANBUL (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Ali Şeker, şarbonun insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapmak durumunda olduğunu kaydetti.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, il binasında şarbon vakalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında Şeker, Türkiye'de uzun zaman sağlıklı aşılama kampanyaları yürütüldüğünü ve şarbondan etkilenmeyecek şekilde bir hayvan popülasyonu oluşturulduğunu anlattı.

Şeker, bu şekilde de şarbonu azaltma imkanının bulunduğunu ancak et ithal edilmesiyle hastalığın Türkiye'ye yayıldığını savunarak, "Şarbon hastalığı Türkiye'de eğer kontrol altına alınmazsa salgın haline gelebilir, daha da yayılabilir. Şarbon maalesef insan ölümlerine dahi yol açabilecek bir hastalık. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmak durumunda." değerlendirmesini yaptı.

Ali Şeker, şarbonun Kurban Bayramı sonrasında birçok ilde görüldüğünü aktararak, Ankara'da şarbon hastalığından ölen 100'e yakın hayvan olduğunu söyledi.