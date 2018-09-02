Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Şarbon hastalığı bir bakteri hastalığıdır. İngilizce anthrax (antraks) olark adlandırılan bu hastalığa Bacillus anthracis adlı bir bakteri neden olur. Özellikle koyu, sığır gibi otobur hayvanlarda görülüre ve insana da bulaşabilen bir hastalıktır. İşte şarbon hastalığı hakkında merak ettikleriniz; nedir, nasıl bir hastalıktır, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur...

ŞARBON NASIL BULUŞIR NASIL KORUNULUR?

Hayvanlardan insanlara geçebilen şarbon doğrudan temas yoluyla veya hayvan ürünlerinden bulaşır. Ölen hayvanların insanlar tarafından veya merada bırakılarak yırtıcı kuşlar ve hayvanlar tarafından parçalanması ve kuşlar, yağmur ve sel sularıyla uzaklara, diğer meralara ve topraklara nakledilmesi buralara bulaşmasına sebep olur. Kan emici sinekler de hastalığı yayabilirler.

Hayvanların sağlık durumu yakından takip edilmeli ve öncelikle hayvan hastalığı ortadan kaldırılmalıdır. Hasta hayvanlar öldürülür ve cesetleri yakılır veya kireçli çukurlara gömülür. Hayvan sürülerini şarbon sporları bulaşık olan otlaklardan uzaklaştırmalıdır. Buradaki otlar yakılmalıdır. Bulaşık ahır artıkları ve gübreler de yakılmalıdır. Şarbon sporları insanlara meslek ilgisi dışında yün ve deriden bulaşır. Kuşkulu maddeler yakılıp yok edilir. Hasta insanlarda kullanılan pansuman maddeleri yakılmalı ve madeni aletler strerilize edilmelidir.