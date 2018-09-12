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'Şarbon' paniği oluşturan inek akciğer hastalığından telef olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, metruk binada telef olmuş ineği görenler, şarbon şüphesiyle zabıtaya haber verdi.

'Şarbon' paniği oluşturan inek akciğer hastalığından telef olmuş

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, metruk binada telef olmuş ineği görenler, şarbon şüphesiyle zabıtaya haber verdi. Zabıtalarla binaya gelen veterinerin yaptığı incelemede, şarbon tespit edilmeyen hayvanın, akciğer hastalığı nedeniyle telef olduğu belirlendi.
İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan metruk binada telef olmuş ineği görenler, şarbon şüphesiyle Suşehri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye zabıtalar ile veteriner ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Telef olan inek, ekiplerin çalışması sonucu iş makinesiyle metruk binadan çıkarıldı. Veteriner Turgay Altay'ın yaptığı incelemede, şarbon tespit edilmeyen hayvanın, akciğer hastalığı nedeniyle telef olduğu belirlendi. İnek, yapılan incelemenin ardından açılan çukura kireçlenerek, gömüldü.
Mahalle sakinlerinden Muammer Algül, "Hasta hayvanı vatandaş getirip, buraya kapatmış. Burada hayvan ölmüş. Kaç gün önce öldüğünü bilen yok. Burada çocuklar oynarken görüyorlar, haber veriyorlar. Yetkililere haber verdik. Bu hayvanı burada gördüler, kokudan da yanaşılmıyor. Yan tarafta 2- 3 ahır var. Burada ölen hayvanları getirip, atıyorlar. Yetkililerin bu işlere önlem alması gerekiyor. Bu ahırların mahallenin ortasından çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Şarbon' paniği oluşturan inek akciğer hastalığından telef olmuş'Şarbon' paniği oluşturan inek akciğer hastalığından telef olmuş'Şarbon' paniği oluşturan inek akciğer hastalığından telef olmuş'Şarbon' paniği oluşturan inek akciğer hastalığından telef olmuş

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