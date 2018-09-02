Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu (1)

*Sancaktepe Mahale Muhtarı Ömer Ercan:

*"5 tane mahallemizde karantina var"

"Aşı çalışmaları başladı"

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL, (DHA)

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi muhtarı Ömer Ercan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 mahallenin karantina altına alındığını belirten Ercan, "Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında çıktı. 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalık 15 günde tedavi oluyor. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. İnşallah devamı olmaz. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımıza aşı yapmaktadır şuan. 5 tane mahallemiz var: Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy, Gümüşyaka. Bunları şu an ilaçlama yapıyor veterinerlerimiz. İnşallah devamı gelmez. Şu an aşı çalışmalarına başlandı. 5 mahallemizde anonslarımızı yaptık. Veterinerlerin kontrolleri altında çalışmalar devam edecek. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü sürekli hayvanlarımıza aşı yapıyordu zaten. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık" şeklinde konuştu.

