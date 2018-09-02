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"Şarbon vakasında 6 kişi tedavi ardından taburcu edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği, şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece 6 vakada deri lezyonları görülmüştür" - "Diğer vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin, şarbon olduğu belirlenen hayvanla temas eden 48 kişiden 6'sında deri lezyonu tespit edildiğini ve hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 48 kişinin muayene ve tetkik amacıyla hastanelere davet edildiğini aktardı.

Bu kişilere gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Koca, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği, şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece 6 vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."

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deri lezyonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Silivri şarbon

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