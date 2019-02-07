HABER

Sardalya ucuzlayınca hamsi gölgede kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Gelibolu açıklarında balıkçılar tarafından bolca avlanan sardalya, Karadeniz hamsisinin yerini aldı

EDİRNE (AA) - Balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini alan kilosu 10-15 liraya kadar düşen sardalya, tezgahları şenlendirdi.

Tezgahlarda kilosu 10 ile 15 lira arasında satılan sardalya, vatandaşlar tarafından ilgi görürken, kilosu 25 liradan satılan hamsi, sardalyanın gölgesinde kaldı.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gelibolu'da balıkçı teknelerinin limanlara bol sardalya ile döndüğünü ve fiyatının yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Sardalya fiyatının uygunluğu nedeniyle yoğun satışları olduğunu ifade eden Bistren, "Sardalyanın en güzel dönemine girdik. Fiyatlar makul seviyede. Hamsi de azalıp fiyatı artınca sardalya, tezgahta en çok ilgi gören balık oldu. Vatandaşlar talep gösteriyor. Balık çok iyi bir omega kaynağı. Hem ucuz hem de sağlıklı bir besin. Herkesi ucuz ve bol balık yemek için pazarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da sardalyanın fiyatının daha da düşebileceğini belirterek, "Satışlarımız çok iyi. Sardalya, hamsinin tahtına geçti. Artık hamsi fiyatları ucuzlamaz. Bundan sonra sardalyanın dönemi başladı." dedi.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldıBuzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı
2018’de Giresun’u 800 bin turist ziyaret etti2018’de Giresun’u 800 bin turist ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Balık Pazarı fiyat Hamsi sardalya Talep

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.