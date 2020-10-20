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Sardalya ve lüfer mevsimi... Ekim ayında hangi balık yenir? Hangi balık hangi ayda yenir? Ekim ayı hangi balık mevsimi?

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 08:28 | Son Güncelleme

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ekim ayında hangi balık yenir araştırılmaya başlandı. Ekim ayı ise balığın en çok arttığı bir aydır. Hem düşük gelirli hem de yüksek gelirli vatandaşların mutfağına severek aldığı balığın hangi ayında hangi balık türü yenir merak ediliyor. Ekim anda hangi balık lezzetli olur? Balık tutmayı sevenler için, ekim ayı hangi balık tutulur detayları haberimizde.

Sardalya ve lüfer mevsimi... Ekim ayında hangi balık yenir? Hangi balık hangi ayda yenir? Ekim ayı hangi balık mevsimi?

Ekim ayı balıklar açısından en bereketli aydır. Yavaş yavaş yaz sezonuna veda ettiğimiz şu günlerde balık mevsimi de gelmeye başlamasıyla hangi ayda hangi balık yenir merak ediliyor. Ekim ayı hangi balık mevsimi merak eden ve balık tutmak isteyen balıkçılar ekim ayında hangi balık tutulur bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği ile çok sevilen balık mevsimine göre lezzetinde değişiklik gösteriyor. Balıkçılar ve balık tüketmeyi seven vatandaşların ekim ayında hangi balık lezzetli araştırması sürüyor.

İşte Ekim ayında yenilecek balık türleri!

EKİM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Balığın lezzetinin mevsimine göre değişiklik göstermesi ile vatandaşlar mevsimine göre balık yemeyi tercih ediyor. Ekim ayının ve balık mevsiminin gelmesiyle birlikte yenilecek balıklar merak konusu oldu. Kızartması, buğulaması, ızgarası ve birçok çeşidiyle sofralardan eksik olmayan balık birçok kişi tarafından sevilerek yenilen önemli bir besin kaynağı. Ekim ayında hangi balık yenilir sorusunun cevabı olarak; barnunya, tekir, sardalya, levrek, lüfer ve palamut diyebiliriz. Ekim ayı itibari ile av mevsimi de başlayacağı için lüfer oldukça lezzetlidir.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR?

İşte hangi balık hangi mevsimde yenir sorusunun cevabı...

OCAK AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Yağlanmanın devam etmesiyle palamut, lüfer ve uskumru en lezzetli halindedir. Hamsi de en lezzetli halini bulmuş durumdadır.

ŞUBAT AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer.

MART AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Kalkan, levrek ve kefalin en lezzetli aylarından biridir. Lüfer, palamut ve uskumrunun lezzeti iyice düşer.

NİSAN AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Kalkan sezonu nisanda da devam eder, mercan, kılıç, levrek ve kırlangıç balıkları boldur.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR

MAYIS AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Barbunya, tekir, levrek ve iskorpit bu ayda bulunur.

HAZİRAN AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Balık açısından bereketsiz bir aydır. Levrek, barbun, tekir gibi balıklar bulunur fakar azdır ve pahalıdır.

TEMMUZ AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Sardalya mevsiminin başladığı aydır. İstavrit ve uskumru da tava için idealdir.

AĞUSTOS AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Sardalya sezonunun en lezzetli dönemidir. Çingene palamutu ayın sonuna doğru çıkmaya başlar.

HANGİ BALIK HANGİ MEVSİMDE YENİR

EYLÜL AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Sardalya ve kılıç lezzetlidir. Av sezonu başlar, palamut artmıştır ve lezzetlidir.

EKİM AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Lüferin en lezzetli olduğu aylardan biridir, diğer balıklar açısından da bereketli bir aydır. Palamut, barnunya, tekir, sardalya, levrek bolca çıkar ve lezzetlidir.

KASIM AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Hamsinin bolca bulunduğu ve lezzetli olduğu aydır. Uskumru ve torik de tercih edilen balıklardandır.

ARALIK AYI YENİLECEK BALIK TÜRÜ

Bol miktarda tekir getiren bir aydır. Uskumlu, palmut ve lüfer iyice yağlanarak daha da lezzetlenmiştir.


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