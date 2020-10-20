Sardalya ve lüfer mevsimi... Ekim ayında hangi balık yenir? Hangi balık hangi ayda yenir? Ekim ayı hangi balık mevsimi?

Ekim ayı balıklar açısından en bereketli aydır. Yavaş yavaş yaz sezonuna veda ettiğimiz şu günlerde balık mevsimi de gelmeye başlamasıyla hangi ayda hangi balık yenir merak ediliyor. Ekim ayı hangi balık mevsimi merak eden ve balık tutmak isteyen balıkçılar ekim ayında hangi balık tutulur bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği ile çok sevilen balık mevsimine göre lezzetinde değişiklik gösteriyor. Balıkçılar ve balık tüketmeyi seven vatandaşların ekim ayında hangi balık lezzetli araştırması sürüyor.

İşte Ekim ayında yenilecek balık türleri!

EKİM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Balığın lezzetinin mevsimine göre değişiklik göstermesi ile vatandaşlar mevsimine göre balık yemeyi tercih ediyor. Ekim ayının ve balık mevsiminin gelmesiyle birlikte yenilecek balıklar merak konusu oldu. Kızartması, buğulaması, ızgarası ve birçok çeşidiyle sofralardan eksik olmayan balık birçok kişi tarafından sevilerek yenilen önemli bir besin kaynağı. Ekim ayında hangi balık yenilir sorusunun cevabı olarak; barnunya, tekir, sardalya, levrek, lüfer ve palamut diyebiliriz. Ekim ayı itibari ile av mevsimi de başlayacağı için lüfer oldukça lezzetlidir.