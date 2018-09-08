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Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağının ardından balıkçı tezgahlarında bollaşan sardalyanın fiyatı bir hafta içinde yarıdan fazla düştü.

Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağının ardından balıkçı tezgahlarında bollaşan sardalyanın fiyatı bir hafta içinde yarıdan fazla düştü. Av yasağı döneminde kilosu 30 ile 35 liradan satılan sardalyanın fiyatı av sezonunun ardından 15 liraya kadar düştü.
Av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından Çanakkale'de balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek tekneleriyle bir hafta önce denize açıldı. Çanakkale Boğazı'nda bir haftadır gırgır tekneleriyle devam eden avlanma, balıkhanedeki tezgahlara da yansıdı. Balık çeşitlerinde artış yaşandı. Balık çeşitliliğin artmasının yanı sıra fiyatlarda da yaşanan düşüş, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar balıkhaneye akın etti.
FİYAT BİR HAFTADA DÜŞTÜ
Çanakkale'de av yasağı döneminde kilosu 35 liraya kadar çıkan sardalyanın fiyatı av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda 15 liradan yerini aldı. Bir hafta içinde neredeyse yarı fiyatına düşen sardalyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
PALAMUT BOLLAŞTI
Çanakkale Boğazı'nda av sezonunun ilk haftasında balıkçı ağlarına bolca takılan palamutun fiyatı da balıkçı tezgahlarında boyuna göre 10 lira, 13 lira ve 15 liradan satılmaya başladı. Tezgahlardaki diğer balık çeşitlerinden istavrit kilosu 15, hamsi 15, uskumru 40, mezgit 35 ve torik tane 45 liradan satılıyor.
Çanakkale'de balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, "Av yasağı bitti. 1 Eylül'den sonra av sezonumuz açıldı. Av yasağı döneminde 30 ile 35 lira arasında satılan sardalye şu anda 15 liraya düştü. Sardalyenin fiyatında yüzde 50'ye yakın bir fiyat düşüş yaşandı. Palamut zaten olta balığı, ilk çıktığında 25 lira civarıydı. Şu anda palamut tezgahlarımızda boyuna göre 10 lira, 15 lira arasında değişiyor. Balık'ta bolluk var. Vatandaşın balığı tercih etmesini istiyoruz" dedi.
BU SENE BALIK ÇEŞİTLİLİĞİMİZ BOL
Çanakkale'de av yasağının sona ermesinin ardından balık sezonunun bereketli geçmeye başladığını belirten balıkçı Numan Mutay, "Bu sene balık çeşitliliğimiz bol. Allah nasip ederse, vatandaşımız ucuz balık yiyecek. Balığımız bol. Kasaptan korkan, şarbon hastalığından korkan vatandaşımız balıkhanelerimize gelip, en taze balığı alıp, yiyebilirler" diye konuştu.

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Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştüSardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştüSardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştüSardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü

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