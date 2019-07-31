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Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, balıkçı tezgahlarında bollaşan sardalyanın fiyatı bir hafta içinde 30 TL'den 15 TL'ye düştü.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, balıkçı tezgahlarında bollaşan sardalyanın fiyatı bir hafta içinde 30 TL'den 15 TL'ye düştü. Çanakkale Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalya vatandaşların tercihi oluyor. Havaların düzelmesiyle birlikte Çanakkale balıkhalinde tezgahlarda bollaşmaya başlayan sardalyanın fiyatı bir haftada yarı yarıya düştü. Geçen hafta kilosu 30 TL'den satılan sardalye fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. 'SARDALYAYI BU SENE BOL BOL YİYECEĞİZ' Boğazlarda sardalya balığının uzatma ağlarıyla avlandığını belirten Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, "Çünkü gırgır yasağı var. 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar. Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması sebebiyle sardalya balığı yeni bollaşmaya başladı. Balık göç ediyor. Çanakkale civarında, Saros körfezinde, boğazlarda şuanda yeterince var. Fiyatlarda uygun. Vatandaşlarında alabileceği bir seviyeye indi. Sardalyayı bu sene bol miktarda yiyeceğiz. Omega 3 bakımından zengin olan bu balığı bu mevsimde herkesin tüketmesini tavsiye ederiz" dedi. '15 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ' Sardalya balığının geçen hafta kilosunun 30 liraya kadar çıktığını ifade eden Hasan Uysal, "Bu hafta 15 lira civarına kadar düştü. Balıklar gayet güzel ve kaliteli. Bu balığın ızgarası şu anda çok güzel olur. Sardalya balığındaki fiyatın düşmesi sonucu vatandaşın da bu balığa talebini olumlu yönde oldu" diye konuştu.

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