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Sardinya Adası’nda çekirge istilası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Akdeniz’in Sicilya’dan sonra ikinci en büyük adası Sardinya’da son 60 yılın en büyük çekirge istilası yaşanıyor.İtalya’nın batısındaki Sardinya Adası’nı çekirgeler istila etti.

Akdeniz’in Sicilya’dan sonra ikinci en büyük adası Sardinya’da son 60 yılın en büyük çekirge istilası yaşanıyor.
İtalya’nın batısındaki Sardinya Adası’nı çekirgeler istila etti. Son 60 yılın en büyük çekirge istilasının yaşandığı adada 2 bin hektardan fazla tarım arazisi çekirgeler tarafından tahrip edildi. Evleri istila eden çekirgelerin sıcak havaların etkisiyle arttığı belirtiliyor.
Hükümete yardım çağrısı
İtalyan Ziraatçiler Derneği Coldiretti, mahsüllerin yok olduğunu belirterek hükümetten yardım istediğini açıkladı. Çekirge istilasının bölgedeki çiftçileri yok etme aşamasına getirdiğini aktardı. Coldiretti, meyve ağaçlarının da tahrip olduğu adada çekirge salgınıyla mücadele etmeye çalıştıklarını aktardı.
Çekirgelerin bu yıl çok sayıda olmasının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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