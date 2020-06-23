Sardunya Bakımı Nasıl Yapılır? Budaması ve Çoğaltılması

Sardunya, bahçesi olanlar veya balkonunda çiçek bakmayı sevenler için oldukça iyi bir tercihtir. Sardunya bakımı kolay, estetik anlamda güzel görüntü veren bir çiçektir. Bu nedenle çok tercih edilir. Bunun yanı sıra dayanıklıdır ve her ortama uyum sağlayabilir. Farklı renklerde açan çiçekleriyle her zaman güzel bir dekorasyon aracı olmuştur. Çiçekleri Nisan, Mayıs aylarında açar ve yaz boyunca çiçekli kalır. Ancak kışın da üzerinde çiçek görmek mümkündür. Evde sardunya bakımı oldukça kolaydır. Yalnızca dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Her canlıda olduğu gibi sardunya da emek isteyen bir bitkidir. Sardunya Nerede Yetişir? Sardunyanın ana vatanı Güney Afrika'dır. Ancak uygun iklim koşulları sayesinde ülkemizde de yetişebilmektedir. Genellikle Akdeniz iklimine uygun bir bitkidir. Soğuk hava koşullarını veya sert iklimleri sevmez. Ancak evde yetiştirmek için uygun ortam sağlanırsa elbette her yerde yetişebilir. Bunun için, uygun sıcaklığı elde etmek ve yeterli güneş ışığını almasını sağlamak yeterli olacaktır.

Sardunya Çeşitleri Bilinen 400'den fazla sardunya türü vardır. Ülkemizde ise en çok kullanılan birkaç tane tür vardır. 1. Itır Sardunya Genellikle kırlarda kendi kendilerine yetişirler bu nedenle de bakımı çok kolaydır. Dekorasyon aracı olarak kullanılmaktan çok, sağlık alanında kullanılır. Genel olarak güneşi ve nemli, mineralli toprağı sever. Dağınık bir biçimde açma eğilimindedir. Çiçeklerin rengi, mavi, mor, pembe, beyaz kırmızı tonlarında açar. 2. Sakız Sardunya Diğer sardunya çeşitlerine göre çok daha fazla dikkat ve özen isteyen bir çiçektir. Genellikle yaz aylarında çiçek açar ve sürekli sulamaya ihtiyaç duymaz. Bir metreye kadar uzayabilir bu nedenle etrafına çit dikerek sarkması sağlanabilir. Beyaz, pembe, mor renklerindedir. Sıcağı sever bu yüzden soğuk kış aylarında korunması gereklidir. 3. Ceylangözü Sardunya Bu çiçeklere canan adı da verilir. Oldukça narin çiçeklerdir, ince dalları vardır. Büyüdükçe dalları kalınlaşır. İki ayrı tipleri vardır. İkinci tipteki ceylangözleri daha kalın dallıdır. Fazla dağınık açmazlar çok fazla dalları yoktur ancak bir dal üzerinde çok fazla tomurcuk yer alır ve oldukça fazla sayıda çiçek açarlar. Bu tip sardunyaların bakımında diğerlerinden farklı olarak dikkat edilmesi gereken nokta ise kışın bir süre üşümelerini sağlamaktır. Kışın ilk yarısında 4-5 hafta kadar dışarıda tutulmaları gerekir. Ancak doğrudan rüzgar almaları engellenmelidir ve günde 8 saatten fazla dışarıda tutulmamalıdır. -5 dereceye kadar soğuya dayanabilirler. Böylece daha güzel bir şekilde büyüyeceklerdir.

Sardunya Nasıl Sulanmalı? Sardunya, bakımı biraz özen isteyen bir bitkidir. Sulama da dikkat edilmesi noktaların başında gelir. Çiçeğin hep aynı miktarda ve aynı günde sulanması, toprağın her yerinin eşit olarak ıslanması ve tabaktaki fazla suyun çiçek suyu çekmeden dökülmesi önemlidir. Verilen suyun miktarına da dikkat edilmesi gerekir. Gereğinden fazla veya az su verilirse sardunyanın gelişimi durabilir. Sardunya çok fazla suyu sevmez, kış aylarında haftada bir kere, yaz aylarında hava sıcaklığına göre iki veya üç kere sulamak yeterli olacaktır. Ancak sulama, sardunyanın türüne göre de değişebilir. Bitkinin toprağını gözlemleyerek ihtiyacına göre bir sulama düzeni oluşturabilirsiniz. Hassas bir bitki olduğu için, içme suyu kullanmanız tavsiye edilir. Eğer çeşme suyu kullanıyorsanız da mutlaka suyu dinlendirmelisiniz. **Bitkinin sulanması için en uygun saatler sabah saatleridir **. Böylece hem bitkinin suyu çekmesi için zamanı olur hem de akşam saatlerinde sulama yapıldığında oluşabilecek küflenmelerin ve mantarların önüne geçmiş olursunuz. Suyu doğrudan toprağa vermelisiniz, sardunyalar yapraklarında veya çiçeklerinde suyu sevmezler.

Sardunyanın Toprağı Nasıl Olmalıdır? Sardunyanın toprağının geçirgen olması gereklidir. Bu, suyun birikmemesi ve kolayca aşağı inebilmesi için önemlidir. Toprak gübreli ve mineral bakımından zengin olmalıdır. Torflu toprak seçilmesi bitki için en iyisi olacaktır. Bununla birlikte sardunya toprağı adıyla satılan özel topraklar da vardır, bunlardan da satın alabilirsiniz. Sardunyanın Saksısı Nasıl Olmalıdır? Eğer bulabiliyorsanız toprak saksı sardunya için en iyi seçimdir. Ancak elinizde olan herhangi bir saksı da olabilir. Saksının altının delikli olmasına dikkat edilmelidir. Ancak bitkiyi aldığınız saksıyı değiştirin. Eğer mümkünse bir numara büyük bir saksıya geçirin. Dar bir saksıda bitkinin kökleri sıkışır ve büyüyemez. Sardunyanın Güneş Işığı Seviyesi Nasıl Olmalıdır? Sardunya ışığı seven bir bitkidir. Ancak doğrudan güneş ışığından uzak tutmak gerekir. Özellikle yarı gölgeli ortamları çok sever. Sardunya için ortalama 15 derece sıcaklık en ideal ısıdır, çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bitki zarar görebilir. Sardunya Nasıl Budanır? Sardunya yarı yarıya budanmalıdır. Yani, yalnızca uzayan dalların kısaltılması yeterlidir. Solan kısımlar varsa oraların temizlenmesi gereklidir. Kışın budama yapılırsa, soğuktan korunması için çiçek eğer balkondaysa içeri alınmalıdır. Eğer bahçedeyse de üzerine bir naylon örtülerek sera etkisi yaratılmalıdır. Kesilen kısımların üzeri, soğuk silikon, mum gibi maddelerle kapatılmalıdır. Bunun nedeni ise hava akımının kesilmesidir. Sardunya ne zaman budanır sorusunun cevabı ise Şubat, Mart aylarıdır.

Sardunya Nasıl Gübrelenir? Sardunyanın gübrelenmesi çiçeğin gelişimi için oldukça önemlidir. Sardunyada genellikle hayvansal gübreler kullanılır. Bununla birlikte evdeki doğal malzemeler de gübre amacıyla kullanılabilir. Örneğin, yumurta kabuklarını ezerek zaman zaman toprağa karıştırabilirsiniz. Gübreleme, bitki budandıktan sonra yapılmalıdır. Gübreleme dışında çiçek satan yerlerden sardunya için vitamin de alabilirsiniz. Ancak eğer sardunyanız sağlıklıysa bu işleme pek gerek yoktur. Yalnızca yaprakları sarardıysa ve budama zamanından sonra daha güzel açması için vitamin kullanabilirsiniz. Yılda iki defa ilkbahar ve sonbahar aylarında gübreleme yapılabilir. Sardunyanın Toprağı Nasıl Değiştirilir? Toprak değişimi için en uygun zamanlar bahar aylarıdır. Toprak değişimi yapılmadan önce saksıdaki toprak hafifçe nemlendirilmelidir. Daha sonra çiçeğin kök kısmından tutup nazikçe yukarı çekerek saksıdan çıkarabilirsiniz. Kökünü topraktan olabildiği kadar temizlemeye çalışın. Son olarak saksıyı temizleyip, yarısına kadar toprak koyduktan sonra bitkiyi yerleştirip üstünü kapatabilirsiniz. Toprağı çok fazla koymamaya özen gösterin. Saksının üst kısmında hafif bir boşluk kalmalıdır.