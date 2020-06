Sardunya Bakımı Nasıl Yapılır? Budaması ve Çoğaltılması

Sardunya, bahçesi olanlar veya balkonunda çiçek bakmayı sevenler için oldukça iyi bir tercihtir. Sardunya bakımı kolay, estetik anlamda güzel görüntü veren bir çiçektir. Bu nedenle çok tercih edilir. Bunun yanı sıra dayanıklıdır ve her ortama uyum sağlayabilir. Farklı renklerde açan çiçekleriyle her zaman güzel bir dekorasyon aracı olmuştur. Çiçekleri Nisan, Mayıs aylarında açar ve yaz boyunca çiçekli kalır. Ancak kışın da üzerinde çiçek görmek mümkündür. Evde sardunya bakımı oldukça kolaydır. Yalnızca dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Her canlıda olduğu gibi sardunya da emek isteyen bir bitkidir.

Sardunya Nerede Yetişir?

Sardunyanın ana vatanı Güney Afrika'dır. Ancak uygun iklim koşulları sayesinde ülkemizde de yetişebilmektedir. Genellikle Akdeniz iklimine uygun bir bitkidir. Soğuk hava koşullarını veya sert iklimleri sevmez. Ancak evde yetiştirmek için uygun ortam sağlanırsa elbette her yerde yetişebilir. Bunun için, uygun sıcaklığı elde etmek ve yeterli güneş ışığını almasını sağlamak yeterli olacaktır.