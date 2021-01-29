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Sare isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? Ünlü oyuncu da kızına o ismi verdi

29.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Sare isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? Ünlü oyuncu da kızına o ismi verdi

Ebeveynlerin dünyaya gelecek olan çocuklarına isim koyma süreçlerinde dönemin ünlü isimlerinin de etkisi büyük oluyor. Bu nedenle aileler sevdikleri ünlülerin isimlerinin anlamlarını ve çocuklarına koydukları isimleri araştırılıyor. Son dönemlerin popüler isimlerinden bir tanesi de Sare. Bu nedenle Sare isminin anlamı nedir diye aileler tarafından merak ediliyor. İşte Sare ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

  1. Türkiye başbakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun ismi olmasının yanı sıra ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın daha kızına verdiği isim olan Sare, son dönemin popüler kız çocuğu adlarından bir tanesi. Eski dönemlerde de sıkça tercih edilen bu isim, yeniden popüler olmaya başladı. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Sare isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Sare ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

SARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sare isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı sıçrayan ve atlayan. Bunun yanı sıra ismin ihtiyaç ve susuzluk gibi anlamları da bulunuyor. Aynı zamanda Sare ismi Hz. İbrahim'in eşinin adı. Bazı aileler çocuklarına isim koyacakları zaman o ismin Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Arapça kökenli olmayan isim Kur'an'da da geçmiyor. Yine de ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde bir engel bulunmuyor.

SARE İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Sare isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • S: Hayal kurmayı seven, eğlenceli, hayalperest
  • A: Algılama duygusu gelişmiş, mantıklı düşünme becerisi olan
  • R: Karar vermekte zorlanan, tereddütlü
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık, sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşayabilen

Özgür ruhlu olan bu kişiler, bir yere bağlanmaktan geri duruyorlar. Monoton yaşam yerine mutlu oldukları ve daima eğlendikleri yerlerde yaşamaktan hoşlanıyorlar. Aynı şekilde kısıtlanmayacakları işlerde çalışmaya çok daha meyilliler. Eğer çalıştıkları işte özgürlükleri kısıtlanacak olursa istifa edebiliyorlar. Bu yüzden sıklıkla kendi işlerini kurdukları görülüyor. Ancak özgürlüklerine düşkün olmaları karşı cinsle olan ilişkilerine de etki edebiliyor. Karşı cinste her şeyden çok neşe ve zeka arıyorlar.

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SARE İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin Arapça kökenli olduğu ve kız ismi olduğu belirtiliyor. TDK'nın kişi adları sözlüğüne göre ismin anlamı ise; sıçrayan, atlayan, ihtiyaç ve susuzluk olarak belirtiliyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Buna göre bu isme sahip olan kişiler;

Akıl gücü ve gözlem konusunda çok yetenekli olan bu kişilerin yalnız kaldıkları zaman dışlanmış hissetmemeleri gerekiyor. Güçlerini keşfetmek için iç seslerini dinlemeleri yeterli. Oldukça akıllı ve mantıklı olan bu insanların bu güçlerini de çevrelerindekilere yardım etmek için kullanmaları gerekiyor. Aynı zamanda duygusallıklarının özel yaşamlarını kötü etkilememesi için çabalamaları gerekebiliyor.

Sare isminin yanına yakışan isim olarak ise Nur, Gül, Naz, Gül, Elif ve Zeynep isimleri önerilebiliyor.

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