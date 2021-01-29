Sare isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? Ünlü oyuncu da kızına o ismi verdi

Türkiye başbakanı olan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun ismi olmasının yanı sıra ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın daha kızına verdiği isim olan Sare, son dönemin popüler kız çocuğu adlarından bir tanesi. Eski dönemlerde de sıkça tercih edilen bu isim, yeniden popüler olmaya başladı. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Sare isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Sare ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

SARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sare isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı sıçrayan ve atlayan. Bunun yanı sıra ismin ihtiyaç ve susuzluk gibi anlamları da bulunuyor. Aynı zamanda Sare ismi Hz. İbrahim'in eşinin adı. Bazı aileler çocuklarına isim koyacakları zaman o ismin Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Arapça kökenli olmayan isim Kur'an'da da geçmiyor. Yine de ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde bir engel bulunmuyor.

SARE İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Sare isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

S: Hayal kurmayı seven, eğlenceli, hayalperest

A: Algılama duygusu gelişmiş, mantıklı düşünme becerisi olan

R: Karar vermekte zorlanan, tereddütlü

E: Ruhsal dünyası karmaşık, sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşayabilen

Özgür ruhlu olan bu kişiler, bir yere bağlanmaktan geri duruyorlar. Monoton yaşam yerine mutlu oldukları ve daima eğlendikleri yerlerde yaşamaktan hoşlanıyorlar. Aynı şekilde kısıtlanmayacakları işlerde çalışmaya çok daha meyilliler. Eğer çalıştıkları işte özgürlükleri kısıtlanacak olursa istifa edebiliyorlar. Bu yüzden sıklıkla kendi işlerini kurdukları görülüyor. Ancak özgürlüklerine düşkün olmaları karşı cinsle olan ilişkilerine de etki edebiliyor. Karşı cinste her şeyden çok neşe ve zeka arıyorlar.