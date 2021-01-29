Sare isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? Ünlü oyuncu da kızına o ismi verdi

Sare isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı sıçrayan ve atlayan. Bunun yanı sıra ismin ihtiyaç ve susuzluk gibi anlamları da bulunuyor. Aynı zamanda Sare ismi Hz. İbrahim'in eşinin adı. Bazı aileler çocuklarına isim koyacakları zaman o ismin Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Arapça kökenli olmayan isim Kur'an'da da geçmiyor. Yine de ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde bir engel bulunmuyor.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Sare isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Özgür ruhlu olan bu kişiler, bir yere bağlanmaktan geri duruyorlar. Monoton yaşam yerine mutlu oldukları ve daima eğlendikleri yerlerde yaşamaktan hoşlanıyorlar. Aynı şekilde kısıtlanmayacakları işlerde çalışmaya çok daha meyilliler. Eğer çalıştıkları işte özgürlükleri kısıtlanacak olursa istifa edebiliyorlar. Bu yüzden sıklıkla kendi işlerini kurdukları görülüyor. Ancak özgürlüklerine düşkün olmaları karşı cinsle olan ilişkilerine de etki edebiliyor. Karşı cinste her şeyden çok neşe ve zeka arıyorlar.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin Arapça kökenli olduğu ve kız ismi olduğu belirtiliyor. TDK'nın kişi adları sözlüğüne göre ismin anlamı ise; sıçrayan, atlayan, ihtiyaç ve susuzluk olarak belirtiliyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Buna göre bu isme sahip olan kişiler;
Akıl gücü ve gözlem konusunda çok yetenekli olan bu kişilerin yalnız kaldıkları zaman dışlanmış hissetmemeleri gerekiyor. Güçlerini keşfetmek için iç seslerini dinlemeleri yeterli. Oldukça akıllı ve mantıklı olan bu insanların bu güçlerini de çevrelerindekilere yardım etmek için kullanmaları gerekiyor. Aynı zamanda duygusallıklarının özel yaşamlarını kötü etkilememesi için çabalamaları gerekebiliyor.
Sare isminin yanına yakışan isim olarak ise Nur, Gül, Naz, Gül, Elif ve Zeynep isimleri önerilebiliyor.
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