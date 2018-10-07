Sarhoş genci balıkçılar kurtardı! Tam 8 saat boyunca...

Antalya Konyaaltı'nda geçtiğimiz akşam 16 yaşındaki Fırat R.B., iki arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Evde yaptıkları votkayı içen gençler, denizde yüzdükten sonra sahilden ayrıldı. Ancak Fırat, denizden çıkmadı. Bilincini de kaybedince sırt üstü yatarak su yüzeyinde kaldı.
YÜZME EĞİTİMİ ALMIŞ
Sabah saatlerinde tekneleriyle açılan balıkçılar tarafından denizden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Kendisi de yaşananlar karşısında şaşkınlığını koruyamadı. Polise verdiği ifadede "Rüyamda denizde boğulduğumu görüyordum ki aniden uyandım. Sahilden çok uzakta olduğumu gördüm. Elbiselerimin şişmesi beni kurtarmış. Uzun süre profesyonel yüzme eğitimi aldım. Balıkçılar beni sahile çıkardılar" açıklamasını yaptı.
8 saat suda kaldığı için üşüyen Fırat R.B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (Takvim)
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