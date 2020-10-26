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Sarhoş Rus askerleri zırhlı savaş aracını parçaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Ortaya çıkan görüntüler, sarhoş Rus askerlerinin yüksek hızlı bir tankı havalimanı duvarından geçerek nasıl parçaladığını gösteriyor.

Sarhoş Rus askerleri zırhlı savaş aracını parçaladı

29 yaşındaki Onbaşı Alexander Zherebtsov, BMP-3 savaş aracını Rusya’nın güneybatısındaki Gumrak kasabasının işlek caddelerine sürerek kasaba sakinlerini şok etti.

Rusya’nın güneybatısına yakın bir havalimanının duvarından geçen tank parçalandı.
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Yerel basın, iki askerin kazaya neden olduğu sırada sarhoş olduğunu iddia etti.
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Duvara çarpmadan önce Alexander Zherebtsov, tankı hızla işlek bir caddeye sürdü.
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Tank, Volgograd Uluslararası Havalimanı’na doğru yönelmeden önce bir eve çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Zırhlı araçta Zherebtsov’un yanında özel asker Dmitry Nirozneskov vardı, olaydan sonra iki asker de göz altına alındı.

Olayın görgü tanıklarından bir demiryolu işçisi, “Kafamızı kaldırdığımızda, kelimenin tam anlamıyla uçan bir tank gördük” derken, başka bir görgü tanığı ise “Uçak düşüyor sandım ve kafamı kaldırdığımda bahçemin arkasından geçen zırhlı bir araç gördüm” dedi.

Kazayı içeren video, silah ve topa sahip zırhlı aracın duvara nasıl girdiğini gösteriyor. Aracı kullandığı bildirilen Zherebtsov’un kelepçelenerek göz altına alındığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakalnlığı yetkilileri kazayı doğrularken, askerlerin sarhoş olup olmadığına dair bir yorumda bulunmadı.

Yetkililer yaptığı açıklamada “20 Ekim’de Gumrak Havaalanı boyunca ilerleyen askeri konvoydaki zırhlı araçlardan birinin sürücüsü kontrolü kaybetti” dedi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada sürücü Zherebtsov’un gözünün üzerinde bir kesik olduğu fotoğrafa yansıdı. Zırhlı aracın kontrolden çıkarak bir eğitim alanına girdiği söylendi.

Kazanın ardından Volgograd’da hasar oluşan duvar.
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