Sarhoş sanılıp baygın yatan gencin başında mermi olduğu ortaya çıktı (2)

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da ailesi tarafından sarhoş sanılan, evde baygın halde yatan Oğuzhan Çimen'in (25), götürüldüğü hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Oğuzhan Çimen'in ailesi, evde baygın halde yatan çocuklarının içki içip sarhoş olduğunu düşündü. Ailesi, daha sonra durumundan şüphelenip, Çimen'i Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan Çimen'in başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Verilen bilgi üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler evde yaptığı incelemede bulduğu kuru sıkı tabancaya da el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

