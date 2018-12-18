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Sarhoş sanılıp baygın yatan gencin başında mermi olduğu ortaya çıktı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eralp Çetinalp, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Oğuzhan Çimen’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çimen’in kafa içi basınç seviyesinin düşürülmesi için uyutulduğunu söyleyen Eralp, "Hastamızın başındaki küçük ateşli silah yarasının, saçların olması nedeniyle gözden kaçması normal. Ailesinden öğrendiğimiz kadarıyla yaralanma olduktan sonra 1-2 gün yürüyormuş daha sonra şuuru bozuk şekilde acil servise gitmişler. Alkol ya da madde etkisinde olduğu düşünülmüş. Fakat giderek kötüleşmesine bağlı bizim buradaki muayenesinde saptanıyor yaralanması ve tedavisi onun üzerine başlıyor. Şu anda genel durumu orta seviye. Uyutuyoruz fakat hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu. Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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