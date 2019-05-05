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Sarhoş Sürücü Otomatik Bariyerlere Çarptı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 08:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol kenarında bulunan otomatik bariyerlere çarparak durdu. Olay Kızılay, Kültür Mahallesi, Kızılırmak Cd.

ANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü yol kenarında bulunan otomatik bariyerlere çarparak durdu. Olay Kızılay, Kültür Mahallesi, Kızılırmak Cd. No:36 önünde gerçekleşti. Saat 02:00 sularında meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 06 DC 4047 plakalı aracın sürücüsü yol kenarında bulunan otomatik bariyerlere çarparak durdu. Üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Bariyerden detay
-Aracın çekilişinden detay
-Polis ekiplerinden detay

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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