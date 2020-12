Sarı arka plan tekrar göründü: Cyberpunk 2077 Türkiye'de saat kaçta erişime açılacak?

Cyberpunk 2077 bu sefer gerçekten de geliyor. Yıl boyunca tam üç kez ertelenen ve oyuncuların eleştiri hedefi haline gelen oyun için artık tüm hazırlıklar tamam. Geçtiğimiz gün oyun resmi olarak yayınlanmadan önce ortaya çıkabilecek sızıntı videolara ve paylaşımlara karşı uyaran CD Projekt RED, şimdi ise yeni bir paylaşım yaptı ve Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saati açıkladı.

Twitter hesabından yapılan, her gördüğümüze bizi korkutan sarı arka planlı, haritalı paylaşıma göre Cyberpunk 2077 ülkemizdeki PC oyuncuları için 10 Aralık 03:00'da erişime açılacak. Xbox ve PlayStation oyuncuları ise PC oyuncularından daha erken, 10 Aralık 00:00'da oyunu oynamaya başlayabilecek. Cyberpunk 2077'yi Steam ve Epic Games Store üzerinden satın alanlar ise oyunu 7 Aralık günü 19:00'dan itibaren ön yüklemeye başlayabilecek. Xbox oyuncuları dün itibarıyla oyunu ön yüklemeye başlarken, PlayStation oyuncuları oyun çıkmadan 2 gün önce oyunun ön yüklemesini tamamlayabilecek.

The wait is almost over!



If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.



For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1