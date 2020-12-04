HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Sarı arka plan tekrar göründü: Cyberpunk 2077 Türkiye'de saat kaçta erişime açılacak?

Sarı arka plan tekrar göründü: Cyberpunk 2077 Türkiye'de saat kaçta erişime açılacak?

04.12.2020 11:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sarı arka plan tekrar göründü: Cyberpunk 2077 Türkiye'de saat kaçta erişime açılacak?

'Cyberpunk 2077 Türkiye'de saat kaçta erişime açılacak?' sorusu Cyberpunk 2077 Twitter hesabı üzerinden yanıtlandı. İşte yılın en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077'nin Türkiye çıkış saati.

Cyberpunk 2077 bu sefer gerçekten de geliyor. Yıl boyunca tam üç kez ertelenen ve oyuncuların eleştiri hedefi haline gelen oyun için artık tüm hazırlıklar tamam. Geçtiğimiz gün oyun resmi olarak yayınlanmadan önce ortaya çıkabilecek sızıntı videolara ve paylaşımlara karşı uyaran CD Projekt RED, şimdi ise yeni bir paylaşım yaptı ve Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saati açıkladı.

İŞTE CYBERPUNK 2077 TÜRKİYE ÇIKIŞ SAATLERİ

Twitter hesabından yapılan, her gördüğümüze bizi korkutan sarı arka planlı, haritalı paylaşıma göre Cyberpunk 2077 ülkemizdeki PC oyuncuları için 10 Aralık 03:00'da erişime açılacak. Xbox ve PlayStation oyuncuları ise PC oyuncularından daha erken, 10 Aralık 00:00'da oyunu oynamaya başlayabilecek. Cyberpunk 2077'yi Steam ve Epic Games Store üzerinden satın alanlar ise oyunu 7 Aralık günü 19:00'dan itibaren ön yüklemeye başlayabilecek. Xbox oyuncuları dün itibarıyla oyunu ön yüklemeye başlarken, PlayStation oyuncuları oyun çıkmadan 2 gün önce oyunun ön yüklemesini tamamlayabilecek.

Cyberpunk 2077 sızıntı videoları için CD Projekt RED'ten açıklama!Cyberpunk 2077 sızıntı videoları için CD Projekt RED'ten açıklama!

RENK KODUNU DA AÇIKLADILAR

Cyberpunk 2077 hesabı ayrıca bizi korkutan sarı arka planın renk kodunu da açıkladı. Oyuncuların aklına oyuna dair olumsuz açıklamalarla kazınan sarı arka planın renk kodunun Pantone 3945C olduğu ortaya çıktı. Son olarak Cyberpunk 2077'nin Türkçe altyazı seçeneği ile geldiğini belirtelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Immortals Fenyx Rising incelemesiImmortals Fenyx Rising incelemesi
MEB'ten sınav erteleme duyurusu!MEB'ten sınav erteleme duyurusu!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Gece vakti kabusu yaşadılar! Korkuyla dışarı fırladılar

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Epic Games Store ücretsiz oyunları: Bu hafta bir oyun daha ücretsiz oldu!

İşte bu haftanın ücretsiz yapımı!

Immortals Fenyx Rising incelemesi

Immortals Fenyx Rising incelemesi

Cyberpunk 2077 sızıntı videoları için CD Projekt RED'ten açıklama!

Beklenen yapım için beklenmedik uyarı!

Doom Eternal Xbox Game Pass PC kütüphanesine ekleniyor!

Beklenen yapım için tarih belli oldu!

Red Dead Online artık resmen bağımsız bir oyun!

Oyun içinden oyun çıktı: Red Dead Online resmen yayınlandı!

Forza Horizon 5 için geri sayım başladı

Forza Horizon 5 için geri sayım başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.