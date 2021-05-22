Sarı bikinili pozuyla dikkat çeken Seren Serengil photshopu abartınca alay konusu oldu!

Geçtiğimiz haftalarda kendi markasının çekimleri için Maldivler'e giden Seren Serengil, sevgilisi ve ailesi ile tatilin tadını çıkarırken sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sıfır bedene düşen Serengil, bir türlü kilo takıntısından kurtulamayarak fotoğraflarına photshop yapmasıyla hayranlarının diline düştü.
Serengil, daha zayıf gözükmek için sarı bikinili pozlarında photshopu arttırınca dikkat çekti. Bir takipçisi ise Serengil'e,
"Zaten sıfır bedensin amaç ne?" şeklinde yorum yaptı.
Seren Serengil yine sosyal medyanın diline düştü!
Güzel sunucu Seren Serengil, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla savaşıyor. Yıllar önce zayıflık uğruna mide ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası bir deri bir kemik kalması ile dikkat çekmişti.
Maldivlerin tadını çıkarıyor
50 yaşındaki Seren Serengil, son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile çıktığı Maldivler tatilinin tadını çıkarırken, verdiği cesur pozlar ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Sosyal medyanın diline düştü
Öte yandan yaşadığı rahatsızlık sonucu sıfır bedene düşen Serengil, zayıflık takıntısından kurtulamayıp yayınladığı sarı bikinili pozunda photshopa başvurdu.
Photsop mağduru oldu
Serengil, photshopu fazlasıyla abartması hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Kalça kısmındaki salıncak ipinin ilginç bir hal alması ise sosyal medyanın diline düşmesine neden oldu.
O diyalog alkış topladı
Maldivlerde kendi markasının çekimlerine devam eden Serengil, çekimler esnasında turistler ile arasında geçen konuşmayı İnstagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına not düştü.
Serengil, "Belkide bu dünyada gibi bir yer degil ondan..masal gibi biraz cennet gibi...
Personelin çoğu orali.. o kadar iyiler ki hersey seni mutlu etme üstüne kurulu belkide bunu cok iyi basarabildikleri için hep mutlusun burada ..bide havali bir yani bir TURK OTELI orada tüm tanıştığım insanlara bunu söylerken ki ifademi gorseniz:) milliyetçi babanin kiziyiz ..bir ingiliz müşteri cekimler esnasında gelip bana nereli olduğumu sordu dedim TÜRK 'um.. ohh really deyip kocasina Türk'mus dedi inanamayarak bizim ulkemiz
Müslüman bir ülkedir ama herkes yasam biçiminde özgürdür dedim isteyen kapalı gezer isteyen mayo giyer kimse kimseye karışmaz biz arap aleminide severiz tabii ama biz farklıyız bazen müslüman olduğumuz için ideoljimiz, yasam tarzimiz ayni saniliyor ama bu doğru değil diye de araya sıkıştırdım :) ayrica "bu otel de girişimci cok başarılı bir is kadininin oteli mesela" dedim insan boburleniyor karsidaki ifadeyi görünce..bir aile bir ailedir sasirttik mi şaşırttık :) Türk kadini ve Türkiye imaji yabanci filmlerde hep kapalicarşı kafada kep ya onlarin eskilerde kaldığını ince bir ayar vererek anlatmak iyi geldi bana...:) herkes bir haddini bilsin dimi :))) hep bir eziklemek falan.. neyse tüm otel personeline Burak ve Sahin'e ozellikle teşekkür etmek isterim çekimlerde cok yardimci oldular ağaç ekemedim ne bileyim gidemedim oralara izzet bey cok istemisti goturemedim..ayaklarim gitmedi.bitek o içimde kaldi bu gece İstanbul'a dönüyorum iner inmez anca yayina yetisecegim harika cekimler yaptik ayakkabilar da mayolar da super yani soyle söyleyeyim bunlardan sonra birsey Giyilmez artik .. :)) evet uçağa geç kaliorum bir tekne iki uçak seyahati var ..tekrar herkese teşekkür ediorum ama en çokta ta sana gönlü guzel kadin ..benim gönül gözümü açtığın bana yol gösterdiğin ve cesaretlendirdigin için konu aramizda" ifiadelerini kullandı.
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