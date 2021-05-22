Sarı bikinili pozuyla dikkat çeken Seren Serengil photshopu abartınca alay konusu oldu!

Geçtiğimiz haftalarda kendi markasının çekimleri için Maldivler'e giden Seren Serengil, sevgilisi ve ailesi ile tatilin tadını çıkarırken sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sıfır bedene düşen Serengil, bir türlü kilo takıntısından kurtulamayarak fotoğraflarına photshop yapmasıyla hayranlarının diline düştü. Serengil, daha zayıf gözükmek için sarı bikinili pozlarında photshopu arttırınca dikkat çekti. Bir takipçisi ise Serengil'e,

"Zaten sıfır bedensin amaç ne?" şeklinde yorum yaptı.

Seren Serengil yine sosyal medyanın diline düştü!

Güzel sunucu Seren Serengil, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla savaşıyor. Yıllar önce zayıflık uğruna mide ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası bir deri bir kemik kalması ile dikkat çekmişti.

Maldivlerin tadını çıkarıyor 50 yaşındaki Seren Serengil, son olarak sevgilisi Mustafa Tohma ile çıktığı Maldivler tatilinin tadını çıkarırken, verdiği cesur pozlar ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Sosyal medyanın diline düştü Öte yandan yaşadığı rahatsızlık sonucu sıfır bedene düşen Serengil, zayıflık takıntısından kurtulamayıp yayınladığı sarı bikinili pozunda photshopa başvurdu.

Photsop mağduru oldu Serengil, photshopu fazlasıyla abartması hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Kalça kısmındaki salıncak ipinin ilginç bir hal alması ise sosyal medyanın diline düşmesine neden oldu.

O diyalog alkış topladı Maldivlerde kendi markasının çekimlerine devam eden Serengil, çekimler esnasında turistler ile arasında geçen konuşmayı İnstagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına not düştü.

Serengil, "Belkide bu dünyada gibi bir yer degil ondan..masal gibi biraz cennet gibi... Personelin çoğu orali.. o kadar iyiler ki hersey seni mutlu etme üstüne kurulu belkide bunu cok iyi basarabildikleri için hep mutlusun burada ..bide havali bir yani bir TURK OTELI orada tüm tanıştığım insanlara bunu söylerken ki ifademi gorseniz:) milliyetçi babanin kiziyiz ..bir ingiliz müşteri cekimler esnasında gelip bana nereli olduğumu sordu dedim TÜRK 'um.. ohh really deyip kocasina Türk'mus dedi inanamayarak bizim ulkemiz