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'Sarı Güvenli Alan' projesi ilk kez uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 'Sarı Güvenli Alan' projesi hayata geçirildi.

'Sarı Güvenli Alan' projesi ilk kez uygulandı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 'Sarı Güvenli Alan' projesi hayata geçirildi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen projeyle, okul önlerinde öğrencilerin yolun karşısına daha güvenli geçmeleri, sürücülerin de kontrollü ve düşük hızda geçiş yapmaları sağlanacak.
Sarıoğlan ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Emniyet Amirliğinin ortak projesi olan 'Sarı Güvenli Alan' projesi uygulamalı olarak öğrencilere tanıtıldı. Pilot bölge seçilen Fatih İlkokulu'ndaki etkinlikte, Kaymakamı İlhan Kayatürk öğrencilere projenin detaylarını anlattı. Sarı çizginin geçtiği alanda, Kayseri Emniyet Müdürlüğü radar ekiplerince hız kontrolü uygulaması yapıldı.
Projeyle ilgili konuşan Kaymakamı Kayatürk, "Sarı Güvenli Alan projemizin amacı, okul önlerinde öğrencilerin daha güvenli biçimde karşıya geçmeleri ve sürücülerin kontrollü olarak yavaş bir şekilde okul önlerinden geçmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin güvenliği için ayın belirli günlerinde düzenli olarak hız kontrolü radar uygulaması yapılacaktır. Bu projenin Türkiye'de ilk defa Sarıoğlan ilçesinde yapılması büyük şanstır" dedi.
Kaymakam Kayatürk, hız kontrolü yapan radar aracındaki ekipten bilgi aldı. 15 dakika içinde, okul önünde hız ihlali yapan 12 araca cezai işlem uygulandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

'Sarı Güvenli Alan' projesi ilk kez uygulandı'Sarı Güvenli Alan' projesi ilk kez uygulandı'Sarı Güvenli Alan' projesi ilk kez uygulandı'Sarı Güvenli Alan' projesi ilk kez uygulandı

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