Sarı kantaron faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Depresyon için sarı kantaron nasıl kullanılır?

Yüzlerce yıldır kullanılan ve çeşitli olumlu etkilerinden faydalanılan sarı kantaron bitkisi Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya birçok farklı bölgede yetişebilmektedir. Reçeteli olan ilaçlarla ağır etkileşimleri bulunan ve özellikle çiftlik hayvanlarına çeşitli zararları olduğuna inanılan sarı kantaron çiçeklenme dönemine erdiği zaman toprak üstünde kalan tüm kısımları toplanabilir. Çiçekleri, tomurcukları ve yaprakları ile ayrı faydaları bulunan sarı kantaron bitkisi çay başta gelmek üzere çeşitli formlarda kullanılabilmektedir.

Sarı kantaron faydaları nelerdir?

Sarı kantaron bitkisinin insan sağlığına olan faydaları ve olumlu etkileri çok uzun yıllar önce keşfedilmiştir. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan insana çeşitli faydaları bulunan sarı kantaronun faydaları ve genel olarak en bilinen özelliklerinden bazıları şunlardır:

Antibakteriyal ve antiviral etkisi bulunur.

Enerji verir.

Halsizliği giderir.

Uykunun kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Çay olarak tüketildiği zaman uykusuzluk sorunu için de faydalıdır.

Soğuk algınlığı etkilerini yok eder ve vücudu bu tür hastalıklara karşı korur.

Ankisiyete tedavisinin sürecinde takviye olarak önerilebilir.

Sarı kantaron yağının faydaları vücudun farklı bölgelerinde ve psikolojik durumlarda da geçerlidir. Genel olarak çay formunda tüketilir. Evde kolaylıkla hazırlanabilen sarı kantaron çayının faydalarından bazıları şunlardır:

Ağrıların azalmasında yardımcıdır.

İdrar yolu sorunlarını giderir.

Bağırsak problemleri ile mücadele eder.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Sarı kantaron yağı cilde faydaları da oldukça fazladır. Çay, toz ya da yağ olarak kullanılabilen sarı kantaron yağı yüze faydaları ve genel olarak ciltte oluşturduğu yararlarından bazıları da şunlardır:

Cilt sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.

Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcıdır.

Ciltte oluşan tahrişi azaltır.

Derideki iltihabı gidermeye yardımcı olur.

Sarı kantaron neye iyi gelir?

Sarı kantaron bitkisinin çeşitli formlarda ve mutlaka doktor onayı ile tüketilmesi sonucunda iyi geldiği bazı rahatsızlıklar ve sağlık sorunları şunlardır:

Ülser

Bağırsak sorunları

Akciğer hastalıkları

Ağrılar

İdrar yolu sorunları

Depresyon

Halsizlik

Deride yıpranma

Yaralar ve yara izleri

Sivilce, akne

Egzama ve benzeri rahatsızlıklar

Romatizma kaynaklı ağrılar

Sarı kantaron neye faydası var?

Üzerinde yapılan araştırmaların hâlâ devam ettiği sarı kantaron bitkisi, cilt hastalıklarından iç hastalıkları kapsamına giren birçok rahatsızlığa iyi geldiği kabul edilmiş ve çeşitli araştırmalar sonucunda ispatlanmış bir bitkidir.

Orta ya da hafif şiddetli olan depresyonların tedavi süreçlerinden, idrar yolu rahatsızlıklarına ya da mide sorunlarına kadar birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca ciltte oluşan çeşitli hasarlar için de kullanılabilir.

Sarı kantaron yağı ne işe yarar?

Çay formu dışında yağ olarak da kullanılabilen sarı kantaron, bu hâliyle cilde sürülerek de kullanılabilmektedir. Sarı kantaron yağının bilinçli bir şekilde doktor kontrolünde kullanılması hâlinde işe yarayabileceği bazı durumlar şunlardır:

Kabızlık

Gaz sancıları

Mide sorunları

Hemoroid

Akne ve sivilceler ile bıraktıkları izler

Yanık izleri

Romatizmal ağrılar

Kas gerginlikleri

Varisli damarların rahatlatılması

Siyatik ağrıları

Depresyon için sarı kantaron nasıl kullanılır?

Sarı kantaron, depresyon tedavisinde doğal bir destek olarak kullanılabilir. Genellikle çay veya tablet formunda tüketilir. Çay olarak kullanmak için, bir bardak kaynar suya 1-2 çay kaşığı kuru sarı kantaron eklenir ve 10 dakika demlendikten sonra içilir.

Sarı kantaronun etkili olabilmesi için düzenli kullanımı önemlidir ve en az 4-6 hafta süresince devam edilmelidir. Ancak, sarı kantaronun diğer ilaçlarla etkileşime girebileceği ve bazı yan etkilere yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sarı kantaron kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

Sarı kantaron otunu kimler kullanamaz?

Çok faydası keşfedilen sarı kantaron zararları da olabilen bir bitkidir. Özellikle bazı kişilerin kullanmaması ya da kullanmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerekir. İlaç tedavisi görenler, hamileler, emzirenler, alerjileri olanlar ve kronik hastalar sarı kantaron tüketiminde dikkatli olmalıdırlar. Aksi takdirde aşağıda belirtilen durumlar sarı kantaronun yan etkileri olarak ortaya çıkabilir:

Alerjik reaksiyonlar

Huzursuzluk

Bilinçte bulanıklık

Ağızda kuruluk

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Cinsel işlevde isteksizlik ve bozukluk

Midede çeşitli sorunlar

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.