Sarı kantaron faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Depresyon için sarı kantaron nasıl kullanılır?

Yüzlerce yıldır kullanılan ve çeşitli olumlu etkilerinden faydalanılan sarı kantaron bitkisi Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya birçok farklı bölgede yetişebilmektedir. Reçeteli olan ilaçlarla ağır etkileşimleri bulunan ve özellikle çiftlik hayvanlarına çeşitli zararları olduğuna inanılan sarı kantaron çiçeklenme dönemine erdiği zaman toprak üstünde kalan tüm kısımları toplanabilir. Çiçekleri, tomurcukları ve yaprakları ile ayrı faydaları bulunan sarı kantaron bitkisi çay başta gelmek üzere çeşitli formlarda kullanılabilmektedir.
Sarı kantaron bitkisinin insan sağlığına olan faydaları ve olumlu etkileri çok uzun yıllar önce keşfedilmiştir. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan insana çeşitli faydaları bulunan sarı kantaronun faydaları ve genel olarak en bilinen özelliklerinden bazıları şunlardır:
Sarı kantaron yağının faydaları vücudun farklı bölgelerinde ve psikolojik durumlarda da geçerlidir. Genel olarak çay formunda tüketilir. Evde kolaylıkla hazırlanabilen sarı kantaron çayının faydalarından bazıları şunlardır:
Sarı kantaron yağı cilde faydaları da oldukça fazladır. Çay, toz ya da yağ olarak kullanılabilen sarı kantaron yağı yüze faydaları ve genel olarak ciltte oluşturduğu yararlarından bazıları da şunlardır:
Sarı kantaron bitkisinin çeşitli formlarda ve mutlaka doktor onayı ile tüketilmesi sonucunda iyi geldiği bazı rahatsızlıklar ve sağlık sorunları şunlardır:
Üzerinde yapılan araştırmaların hâlâ devam ettiği sarı kantaron bitkisi, cilt hastalıklarından iç hastalıkları kapsamına giren birçok rahatsızlığa iyi geldiği kabul edilmiş ve çeşitli araştırmalar sonucunda ispatlanmış bir bitkidir.
Orta ya da hafif şiddetli olan depresyonların tedavi süreçlerinden, idrar yolu rahatsızlıklarına ya da mide sorunlarına kadar birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca ciltte oluşan çeşitli hasarlar için de kullanılabilir.
Çay formu dışında yağ olarak da kullanılabilen sarı kantaron, bu hâliyle cilde sürülerek de kullanılabilmektedir. Sarı kantaron yağının bilinçli bir şekilde doktor kontrolünde kullanılması hâlinde işe yarayabileceği bazı durumlar şunlardır:
Sarı kantaron, depresyon tedavisinde doğal bir destek olarak kullanılabilir. Genellikle çay veya tablet formunda tüketilir. Çay olarak kullanmak için, bir bardak kaynar suya 1-2 çay kaşığı kuru sarı kantaron eklenir ve 10 dakika demlendikten sonra içilir.
Sarı kantaronun etkili olabilmesi için düzenli kullanımı önemlidir ve en az 4-6 hafta süresince devam edilmelidir. Ancak, sarı kantaronun diğer ilaçlarla etkileşime girebileceği ve bazı yan etkilere yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sarı kantaron kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir.
Çok faydası keşfedilen sarı kantaron zararları da olabilen bir bitkidir. Özellikle bazı kişilerin kullanmaması ya da kullanmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerekir. İlaç tedavisi görenler, hamileler, emzirenler, alerjileri olanlar ve kronik hastalar sarı kantaron tüketiminde dikkatli olmalıdırlar. Aksi takdirde aşağıda belirtilen durumlar sarı kantaronun yan etkileri olarak ortaya çıkabilir:
Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.