Sarı kantaron yağı nedir? Sarı kantaron yağının faydaları neler?

Sarı Kantaron Yağı, mayasıl otu ve yara otu olarak da bilinen sarı kantaron çiçeğinin yapraklarından elde edilen yağdır. Sarı kantaron yağı kullananlar bu yağın olumlu etkilerini daima hisseder. Böylesine şifalı bir sarı kantaron yağı neye iyi gelir sorusuna yazımızda cevap verdik. Gelin hep birlikte bu eşsiz yağın özelliklerine bakalım. Sarı kantaron yağı faydaları ve zararları kapsamında yazının derinliklerine dalalım… Sarı Kantaron Yağı Nedir? Sarı kantaron yağı, genellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan mayasıl otu ve yara otu olarak da bilinen, senelerdir alternatif tıpta sıkça kullanılan ve şifalı olduğu düşünülen sarı kantaron çiçeğinin yapraklarından çıkarılır. Bitki, çiçeklenme dönemine geldiğinde tomurcukları kurutularak zeytinyağı dolu şişelerde beklemeye bırakılır. Oldukça geniş kullanım alanına sahip olan sarı kantaron yağı, tedavi etkisi olan birçok uçucu yağ içerir. Sarı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar? Sarı kantaron yağı, faydası çok olan yağlardan bir tanesidir. Mucizevi yağ olarak görülen sarı kantaron yağı antioksidan olmasından dolayı vücuda en faydalı yağlardan biridir. Saç ve vücut için kullanılan sarı kantaron yağı saç dökülmesini engellerken; saç diplerine bakım yapar ve saç diplerini nemlendirir. Saça esneklik kazandırır ve saçların güçlenmesini sağlar.

Sarı Kantaron Yağı Faydaları En bilinen iyileştirici etkisi; yara ve yanıklar üzerindedir. Yanıkların ve yaraların üzerine sürüldüğü takdirde hızlı bir hücre yenileyici görevi görür. Yanık yerlerin kapanmasını sağlarken, iltihap oluşumuna da engel olur. Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kanamaların azalmasına yardımcı olur.

Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebirdir.

Varislerle savaşır.

Uçukların iyileşmesini sağlar.

Saçtaki dökülmeyi azaltarak kepek oluşumunun da önüne geçer.

Bebekler için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bebeğinizin pişiklerine sürebilirsiniz.

Adet sancılarını azaltır.

Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir. Sarı Kantaron Yağı Cilde Faydaları Sarı kantaron yağı cilt için inanılmaz faydalıdır. Cildinize parlaklık kazandırmasının yanı sıra sarı kantaron yağı sivilce oluşumunun da önüne geçer. Gelin hep birlikte ayrıntılara bakalım; Sivilce izlerini yok eder.

Cildi nemlendirir.

Akne izlerini geçirir.

Güneş yanıklarına birebirdir.

Cilt hücrelerini yenileyerek ölü derinin ciltten atılmasını sağlar. Sarı Kantaron Yağının Saça Faydaları Saçı onarır ve yıpranmasını engeller.

Saç kepeklenmesinin önüne geçer.

Saç dökülmelerini durdurur.

Saç derisinde oluşan egzama gibi hastalıkları önler.

Saç derisindeki hücrelerin gelişimini sağlar.

Saç diplerindeki kaşıntıları yok eder.

Saçları nemlendirir.

Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

Saçların daha gür görünmesine yardımcı olur. Kantaron Yağı Saça Nasıl Uygulanır? Banyo yapmadan 1 saat önce saçınıza yeterli miktarda kantaron yağı sürün ve parmak uçlarınızla saç diplerinize bu yağı yedirin. 1 saat sonra şampuan ile iyice durulayın. Sarı Kantaron Yağının Zararları ve Yan Etkileri Sarı kantaron yağı nasıl kullanılır sorusuna dikkat çekmek gerekirse; bilinçli kullanılmadığında çeşitli yan etkiler gösterir. En sık görülen yan etkileri; ağızda kuruluk, baş ağrısı, kabızlık, çarpıntı, terleme ve mide bulantısıdır. Serotonin artırıcı etkisi, ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabilir. Sarı Kantaron Yağı Kullanımı Sarı kantaron yağını, yüzeysel kullanım etkileri için etkili bölgeye pamuk yardımıyla sürerek kullanmanız önerilir. Bu noktada akıllara sarı kantaron yağı içilir mi sorusu gelmektedir. Yüzeysel olmayan kullanımlarda sarı kantaron yağını bir çay kaşığı içebilirsiniz. Ayrıca bitki halinde alıp kaynatarak çayını da yapabilirsiniz. Aynı zamanda sarı kantaron yağını kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışmayı da unutmayın. Aksi takdirde vücuda zarar verebilir.