Sarı karpuz faydaları neler? Sarı karpuz tadıyla şaşırtıyor!

İşte ülkemizde yıllardır yetiştirilen ancak fazla kişi tarafından bilinmeyen sarı karpuzun faydaları...

1 / 18 Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yetiştirilen sarı renkli karpuza talep her geçen yıl artıyor. İlçeye bağlı Memik köyünde çiftçi Murat Akyatak tarafından üretilen sarı karpuz, görenleri adeta hayrete düşürüyor. Normal karpuzla aynı zamanda ekilen sarı karpuz bir ay daha erken olurken, yetiştirilmesi de normaline göre daha zor oluyor.

2 / 18 Üretim aşamasında bakımlar isteyen sarı karpuz, fazla güneşten zarar gördüğü için üstünün de kapatılması gerekiyor. Hiçbir gübre ya da kimyasal maddenin kullanılmadığı karpuz, sarı rengi ve farklı tadıyla görenleri de şaşkına çeviriyor. Türkiye’de çok fazla yerde yetiştirilemeyen ve sarı karpuz olarak anılan meyvenin pek çok faydasının olduğu biliniyor.

3 / 18 'GELEN TALEBE CEVAP VEREMEDİK' Üretici Murat Akyatak, sarı karpuz yetiştirmesiyle alakalı “Yaklaşı 5 senedir ben sarı karpuzun üretimini yapıyorum. Tadı karpuzdan biraz farklı. Özellikle bal arıları bu karpuzun çiçeğini ve meyvesini çok seviyor. Talep her geçen yıl artsa da üretim yapılmadığı için isteklere cevap veremedik.

4 / 18 Bu yıl Ankara’dan 20 ton kadar istendi. Ama fazla ekmediğimiz için bunu karşılayamadık. 600 kilogram kadar üretildi bu sene. Kilogramı da 2.5 TL’den satılıyor. Birçok üretimimizde yerli çekirdekleri ürünleri ve ürünleri tercih ediyoruz” dedi.

5 / 18 SARI KARPUZUN FAYDALARI NELER_ İyi bir lif kaynağı olan sarı karpuz bağırsak hareketlerini düzenler ve bu karpuzun çekirdekleri bağırsak kanserini önlemede önemli bir rol oynar. Aynı zamanda çekirdek içinde bulunan cucurbocitrin isimli madde, kan basıncını düşürür ve böbrek fonksiyonlarını düzenler.

6 / 18 Düşük kalorili olan bu karpuz kalsiyum, potasyum, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hem yağsız oluşu hem de vitamin ve mineraller açısından zengin olmasıyla diyetlerin vazgeçilmezi olmuştur.

7 / 18 İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücudunuzdaki atık maddeleri ve kanınızı temizler.

8 / 18 Tüketildiğinde böbrekleri çalıştırır ve böbrek taşı veya kumunun sorunsuz, ağrısız bir şekilde dökülmesini sağlar. Bu özelliğinin yanı sıra kemik gelişimini de destekler.

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10 / 18 GELECEĞİN TARIMI TOPRAKSIZ YAPILACAK Geleceğin üretim biçimi olarak gösterilen topraksız tarımı uygulayan çiftçiler, verimin artmasıyla kullanılan alanları büyültmek için girişimlerde bulunuyor.

11 / 18 Bir çok bölgede çoğu ürünün üretilmesi için kurulan topraksız tarım alanları, Eskişehir'de de gözde hale geliyor. Topraksız olarak örtü altında üretilen çilekler Eskişehir pazarında alıcısını bulurken, Sarıcakayalı üreticiler geniş alanlarda tonajı arttırmayı planlıyor. Az alandan çok ürün elde etme imkanı veren topraksız tarım, aynı zamanda fide üretimine de imkan sağlıyor.

12 / 18 "TOPRAKTA YAPILANA GÖRE TONAJI 2 VE 3E KATLIYOR" Sarıcakaya'da topraksız çilek üretimi yapan Mehmet Atak, kök başına 500600 gram verim alabildiklerini söyledi. Hava şartlarının yakalanmasıyla üretimin daha da artacağını kaydeden Atak, "Sarıcakaya'da esnaflık yapıyorum. Ekstra olarak 4 senedir topraksız tarımla uğraşıyorum. Topraksız tarım son yılların ilk yatırımı çünkü biraz maliyetli oluyor.

13 / 18 Çiftçilerin zor kabulleneceği bir durum. Fakat az alandan çok verim alabiliyorsunuz. Örneğin ben toprakta yaptığım zaman 1 dönümde 6 bin fide dikebildim. Burada 750800 metrekarede 18 bin fidem var. Topraksız olarak 3. yılımı geride bırakıyorum. Eğer daha iyi hava şartlarını yakalayarak daha modern seralarda bunu uygularsak, kök başına yaklaşık 500600 grama kadar verim alabiliyoruz. Bu da toprakta yapılana göre tonajı 2'ye ve 3'e katlıyor" dedi.

14 / 18 "ESKİŞEHİR'İN SERT KIŞINDA ÇİLEK ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" Eskişehir'de ilk topraksız çileği kendisinin ürettiğini ifade eden Mehmet Atak, Antalya'da daha geniş alanlarda verim alındığına değindi. Eskişehir'in sert kışında çilek üretme hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Atak, "Bu sistemi Antalya'da büyük firmalar daha büyük alanlarda yapıyorlar. Direkt yurt dışı ihracatta kullanıyorlar.

15 / 18 Eskişehir'de ilk topraksız çileği sanırım ben yaptım. Ondan sonra Mihalgazi'de bir arkadaş yaptı. Eskişehir'de topraksız ama örtü altında olmayan yaklaşık 45 dönüm bir yer var. Bizim bir çalışmamız var, Eskişehir'de 1015 dönüm kapalı alanda biz bunu denemek istiyoruz. Bakalım o konuda girişimlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Başarabilirsek Eskişehir'in sert kışında çilek üretimini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

16 / 18 "2 DÖNÜME ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUM" Son olarak kullanılan malzemeleri ve masrafları aktaran Atak, "Kullandığımız oluk ya da katı kültür dediğimiz ve fidenin ekimini yaptığımız kokopit hindistan cevizinin kabuğundan yapılıyor. Yurt dışından geldiği için şu an girdiler çok yüksek. Çileğin şöyle bir özelliği var, bir fideyi 3 sene kullanabiliyoruz.

17 / 18 2. yıl en yüksek verimi alıyoruz. 3. yıl düşüş var ve ardından fideleri tazeliyoruz. Benim fidelerim 2. yılında fakat ben yine de tazeleyeceğim. Neden? Artık fidelerini kendim üretiyorum. Yani fideye de para vermeyeceğim.