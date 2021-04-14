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Sarı kategorideki Şırnak’ta artan vakalar tedirgin etti

14.04.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs vaka oranı haritasına göre Şırnak, ’orta riskli’ iller arasında yer aldı. Kırmızıya dönen Türkiye’de tek sarı kent olarak dikkat çeken Şırnak’ta vatandaşlar, vaka artışına üzüldüklerini belirtip, tedbirlere tam uyum gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Sarı kategorideki Şırnak’ta artan vakalar tedirgin etti

Düşük riskli bölgeden orta riskli iller arasına giren Şırnak’ta vatandaşlar, son dönemde koronavirüs vaka sayısının artışıyla tedirgin günler yaşıyor. Sağlık Bakanlığının bu hafta paylaştığı vaka oranlarında daha önce ‘düşük riskli’ il olarak mavi kategoride yer alan Şırnak, artan vaka sayıları ile sarıya geçti. Yeni risk haritasında vaka oranı 32,17’ye yükselen kentte, vatandaşların yoğunluğu da dikkatlerden kaçmadı.

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TÜRKİYE'DE GÜNDEM OLDU

Koronavirüs risk haritasının açıklandığı ilk günden bu yana ’düşük riskli’ olan ’mavi’ kategoride kalarak elde ettiği başarılarla Türkiye’de gündem olan Şırnak, son açıklanan verilerle ’sarı’ renk olan ’orta riskli’ iller arasında yer aldı. Valilik koordinesinde oluşan ekipler ise iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Vatandaşlardan Tahsin Uluer, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye’de tek mavi ilin Şırnak olduğunu hatırlattı. Uluer, ’’Türkiye genelinde normalleşme süreci başladığı için, Şırnaklılarda yavaş yavaş normalleşmeye uyup biraz kendilerini rahat bıraktılar. Maviden çıkıp sarıya döndük. Vatandaşlar olarak tekrar maviye döndürmek için tedbirlere uyuyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyuyoruz. Gerek valilimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bu konu üzerine çok hassas bir çalışma başlatmışlar. Tek temennimiz Şırnak en kısa zamanda maviye dönüp, tüm Türkiye’nin maviye dönüp bu illetten bir an önce kurtuluruz. Vatandaşlar olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz’’ dedi.

Esnaflardan Eşref Çalışlar ise, ’’Türkiye’de koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması, vatandaşlarında daha çok rehavete kapılması sonucu vakalar arttı. Normalleşme ile birlikte vatandaşlarda etkileşim daha fazlalaştı. Düğünler, taziyeler, kalabalık ortamlar sonucunda vakalarda arttı. Vatandaşlar yeni alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederse, maviye tekrar döneriz’’ diye konuştu. (İHA)

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koronavirüs (Covid-19) Şırnak Koronavirüs risk haritası

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