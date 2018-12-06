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Sarı kirpikli cani ülkeyi ayağa kaldırdı! Kızgın yağı eline aldı ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2018 14:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen olay kan dondurdu. 61 yaşındaki kadın kavga ettiği başka bir ABD'linin üzerine kızgın gres yağı döktü. Talihsiz kurbanı acı içinde kıvranırken kadının öfkeli tavırları çevredekileri şaşkına çevirdi.

Neden yaşandığı bilinmeyen olay Amerika'da büyük yankı uyandırdı. Karşısındaki kişiye acımadan üzerine kızgın gres yağı döken sarı kirpikli kadın, daha önce de başka suçlara karışmış.

ABD bu kadını konuşuyor

61 yaşındaki kadın kavga ettiği bir başka kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü, mahkemede zor anlar yaşadı.
Akılalmaz olay Amerika'nın Ohio eyaletinde meydana geldi.
61 yaşındaki Charlene Thompson isimli kadın bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.
Kavga sırasında yaşlı kadın karşısındaki kişinin üzerine kızgın gres yağı döktü.
Talihsiz kurban acı içinde yerde kıvranmaya başladı.
Cincinnati polisi (Ohio), "olay yerine vardıklarında kurbanın aldığı yaralar oldukça kötü görünüyordu." dedi.
Uzun kirpikli cani olarak tanımlanan Charlene Thompson mahkeme tarafından 'canice saldırı'dan suçlu bulundu ve Hamilton County hapishanesine gönderildi.
61 yaşındaki Charlene Thompson'un daha önce de defalarca suça karıştığı polis kayıtlarında mevcut.
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Anahtar Kelimeler:
sarı kirpik ABD

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