HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarı Mikrofon da dolandırıcıların hedefi oldu

Sarı Mikrofon da dolandırıcıların hedefi oldu

19.11.2020 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyar izlenmeye sahip olan sosyal medya platformu Sarı Mikrofon da dolandırıcıların hedefi oldu.

Milyar izlenmeye sahip olan sosyal medya platformu Sarı Mikrofon da dolandırıcıların hedefi oldu. Facebook hesabında mavi tik bulunan fakat Instagram hesabında mavi tik bulunmayan Sarı Mikrofon’a, ’Sana mavi tik alacağız’ diyerek tuzak kurdular. Dolandırıcılar Sarı Mikrofon kurucusu Özkan Bozkurt’un bin 200 lirasını alarak telefonlarını kapattılar.
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da beğeniyle takip ettiği sosyal medya platformu Sarı Mikrofon, Facebook hesabında mavi tik bulunmasına rağmen, Instagram hesabına bir türlü mavi tik alamadı. Durumu fark eden internet dolandırıcıları Sarı Mikrofon’un kurucusu olan ve Hatay’da olan Özkan Bozkurt’la iletişime geçerek, belirli bir ücret karşılığında Instagram’da mavi tik alabileceklerini söyledi. Dolandırıcılara inanarak yaklaşık bin 200 lirasını kaptıran Özkan Bozkurt, yıllardır bu işin içerisinde olan kendisinin bile dolandırılabileceğini, insanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. İddiaya göre, şahısların hem dolandırdıklarını hem de sayfa kapatmakla tehdit ettiklerini söyleyen Özkan Bozkurt, "10 senedir Sarı Mikrofon’un sunucusuyum. Geçtiğimiz günlerde bir sayfa bize yazdı, mavi tiki vardı ve 3 bin takipçisi vardı. ’Size de mavi tik alabiliriz ama bunun bir ücreti var’ dediler. Bin 750 lira olduğunu söylediler, bende bin 500 olur mu dedim, kabul ettiler. Önce 750 TL gönderdim, sonrasında 250 daha göndermemi istedi. Sonra 500 daha göndermemi istedi. Ben de bin 200 TL’ye kadar para gönderdim ama ondan sonra da artık dolandırıldığımın farkına vardım ve bir daha para göndermedim. Şahıs şu an telefonlarını kapattı ve beni sayfalarımı kapatmakla tehdit ediyor. Arkadaşlar 10 senedir sosyal medyanın içerisindeyim bütün Instagram, Facebook, Youtube hepsinin içindeyim, bu benim işim zaten ben bile dolandırıldıysam siz de dolandırılırsınız. Şahsın ismi Ahmet Can S., Ankara’da yaşıyor, lütfen siz de bu tuzağa düşmeyin. Ben düştüm ben yandım siz yanmayın" dedi.
Instagram’ın para karşılığı mavi tik vermediğini bilmesine rağmen böyle bir hataya düştüğünü söyleyen Bozkurt, "Bin 200 TL param boşa gitti ama gerçekten paranın bir önemi yok ama benim gibi başkalarının da mağdur olmasını istemiyorum. Instagram asla mavi tiki parayla vermiyor, bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyorum. Beni dolandıran bu şahıs hakkında şikayette bulunacağım, banka dekontlarım var, konuşmalarımız var, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ben düştüm siz düşmeyin. İnternet dolandırıcılığına çok dikkat edin, ürünü almadan kimseye ödeme yapmayın" şeklinde konuştu.
Sarı Mikrofon’un kurucusu Özkan Bozkurt, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’daki Şehit Özen Polis Karakoluna giderek şikayetçi olacağını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Niğde merkezli 7 ilde operasyon!Niğde merkezli 7 ilde operasyon!
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

Filyasyon ekibini darbetmişlerdi! Fotoğraf ortaya çıktı

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, süre verip uyardı: Daha sert tedbirler gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi, süre verip uyardı: Daha sert tedbirler gelebilir

Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

Kısıtlama kararlarının arından düğün saatlerinde değişiklik

Samsun'da feci olay! Yangında ailesini yanmaktan kurtaran adam yanarak hastanelik oldu

Feci olay! Ailesini yanmaktan kurtardı, hastanelik oldu

Telsiz konuşmasına yansıdı! Teröristler artık talimatları da dinlemiyor

Telsiz konuşmasına yansıdı! Artık talimatları da dinlemiyorlar

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Dikkat çeken açıklama

Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.