HABER

Sarı nokta, dünyada görme kaybına neden olan üçüncü hastalık

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 23:02 | Son Güncelleme

Elli yaş ve üzerindekilerin korkulu rüyası olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalığıyla ilgili bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Elli yaş ve üzerindekilerin korkulu rüyası olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalığıyla ilgili bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, sarı nokta hastalığının dünyada görme kaybına neden olan hastalıklar arasında üçüncü sırada olduğuna dikkat çekti.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, sarı nokta hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. "Erken dönemde tespit edilemeyen sarı nokta hastalığı ilerledikçe insanlar aynada kendilerine bakamaz hale geliyor" diyen Op. Dr. Şentürk, "Sarı nokta hastalığı, diğer adıyla yaşa bağlı makula dejenerasyonu, dünyada görme kaybına neden olan hastalıklar arasında üçüncü sıradadır. Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu; görmede bulanıklık, etrafa bakarken karanlık alanların var olması yahut merkezi görüşteki bozulmalarla kendini belli ediyor. Hasta bu belirtileri fark etmeye başladığında ilerlemiş olan hastalık görme kaybına sebep oluyor. Erken teşhis ile görme kaybı olmadan tedavi edilebiliyor" dedi.

İki tipi var
Erken teşhisin önemine vurgu yapan Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Hatay Şubesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Hamdi Şentürk, "Sarı nokta hastalığında erken teşhis, tedavi ve düzenli kontrol görmenin korunması ve iyileştirilmesi açısından önemlidir" diye konuştu.
Op. Dr. Şentürk, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:
"Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş iki tipi vardır. Kuru tip, yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalık vakalarının yüzde 85-90’ını oluşturur. Yavaş ilerler ve görme daha uzun sürede bozulur. Yaş tip, taşa bağlı makula dejenerasyonu hastalığın daha ciddi şeklidir ve hızlı ilerler. Vakaların yüzde 10-15’ini oluşturur. Gözün görme noktasındaki kan damarlarının anormal gelişmesiyle meydana gelir. Bu kan damarları kan ve sıvı sızıntısına sebep olarak merkezi görme kaybına sebep olur. Hastalık, 50 yaş ve üzerinde görülür. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. 70 yaşın üzerinde her 3 kişiden birinde yaşa bağlı makula dejenerasyonu görülür. Sigara kullanımı, vitamin eksikliği, kalp damar hastalıkları, şişmanlık, hareketsizlik, UV ışığı, şeker hastalığı ve genetik riski artıran faktörlerdir. 50 yaş ve üzerinde düzenli olarak göz muayenesine gidilmesi, makula ve göz dibi muayenesinin yapılması anlamlı olacaktır. Gerek görüldüğünde FFA, OCT gibi tetkikler yapılarak tanı konulup, tedaviye başlanması görmenin korunması ve iyileştirilmesine yardımcı olacaktır."

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.