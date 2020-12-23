Sarı nokta hastalığı neden olur? Risk faktörleri nelerdir?

Sarı nokta hastalığı kuru ve yaş tip olmak üzere iki farklı tipte bulunur. Kuru sarı nokta tipi %90 oranında, yaş sarı nokta tipi ise %10 oranında görülür. Yaş tip, kuru tipe göre çok daha risklidir. İlerleyen safhalarda yaş tip görme kaybına yol açabilir. Bu nedenle yaş tipte erken teşhis konulması son derece önemlidir.

Sarı Nokta Hastalığı Kimlerde Görülür?

Sarı nokta hastalığı genellikle ileri yaşlarda, daha önce ailesinde sarı nokta hastalığı bulunan, kalıtımsal risk taşıyan ve sık bir şekilde sigara kullanan kişilerde görülür. Bir retina hastalığı olan sarı noktanın, ilerleyen yaşlarda gözlerin işlevini yavaş yavaş yitirmesine bağlı olarak 55 yaş üstü kişilerde görülme riski çok daha yüksektir.

Yaşa bağlı olarak sarı nokta hastalığının esas risk faktörleri arasında kişinin yaşı ve kalıtsal özellikleri vardır. Ailenizde daha önce sarı nokta hastalığına sahip olan bir kişi varsa sizde de görülme riski yüksektir. Bu nedenle düzenli olarak göz muayenesi olmanız gerekir.

Sarı nokta hastalığı belirtileri arasında sıkça görülenler kısmi ve geçici görme kaybı, çizgileri eğri veya kırık görme, karartılar görme, görme kalitesinde bozulma ve bulanık görme, renk görmede bozukluklar yani renk körlüğü yer alır. Yaşa bağlı ve kalıtımsal faktörleri ne yazık ki ortadan kaldırmak mümkün değildir. Diğer risk etkenleri kontrol edilebilir ve hastalığa yakalanma riski azaltılabilir. Hipertansiyonunuz var ise kontrol altına alınabilir. Sigara tüketimi azaltılabilir, hatta bırakılabilir. Güneş ışınlarının göze verdiği zararı en aza indirmek için filtreli güneş gözlükleri kullanılabilir. Aynı zamanda beslenme düzenine de dikkat edilmelidir.