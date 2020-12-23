Sarı nokta hastalığı neden olur? Risk faktörleri nelerdir?

Sarı nokta hastalığı kuru ve yaş tip olmak üzere iki farklı tipte bulunur. Kuru sarı nokta tipi %90 oranında, yaş sarı nokta tipi ise %10 oranında görülür. Yaş tip, kuru tipe göre çok daha risklidir. İlerleyen safhalarda yaş tip görme kaybına yol açabilir. Bu nedenle yaş tipte erken teşhis konulması son derece önemlidir.
Sarı nokta hastalığı genellikle ileri yaşlarda, daha önce ailesinde sarı nokta hastalığı bulunan, kalıtımsal risk taşıyan ve sık bir şekilde sigara kullanan kişilerde görülür. Bir retina hastalığı olan sarı noktanın, ilerleyen yaşlarda gözlerin işlevini yavaş yavaş yitirmesine bağlı olarak 55 yaş üstü kişilerde görülme riski çok daha yüksektir.
Yaşa bağlı olarak sarı nokta hastalığının esas risk faktörleri arasında kişinin yaşı ve kalıtsal özellikleri vardır. Ailenizde daha önce sarı nokta hastalığına sahip olan bir kişi varsa sizde de görülme riski yüksektir. Bu nedenle düzenli olarak göz muayenesi olmanız gerekir.
Sarı nokta hastalığı belirtileri arasında sıkça görülenler kısmi ve geçici görme kaybı, çizgileri eğri veya kırık görme, karartılar görme, görme kalitesinde bozulma ve bulanık görme, renk görmede bozukluklar yani renk körlüğü yer alır. Yaşa bağlı ve kalıtımsal faktörleri ne yazık ki ortadan kaldırmak mümkün değildir. Diğer risk etkenleri kontrol edilebilir ve hastalığa yakalanma riski azaltılabilir. Hipertansiyonunuz var ise kontrol altına alınabilir. Sigara tüketimi azaltılabilir, hatta bırakılabilir. Güneş ışınlarının göze verdiği zararı en aza indirmek için filtreli güneş gözlükleri kullanılabilir. Aynı zamanda beslenme düzenine de dikkat edilmelidir.
Yukarıda yer alan belirtilerden birine bile sahip olduğunuzu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden göz doktorunuza danışabilir ve durumunuza göre erken tedaviye başlayabilirsiniz.
Kuru ve yaş tip olmak üzere iki farklı tipi bulunan sarı nokta hastalığının tedavileri birbirinden farklıdır. Belirtileri gösterdiğinizi düşünüyorsanız göz doktorundan randevu alabilir ve erken teşhis için harekete geçebilirsiniz. İlerleyen yaşlarda görme kaybına neden olabileceği için, sarı nokta hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Bu hastalığın tedavisinde 3 farklı yöntem kullanılır. İlkinde, halk arasında sarı nokta merceği veya makrovizyon olarak da bilinen göz içi özel iğne tedavisi uygulanır. Göz içine iğne tedavisi olarak adlandırılan tedavi damla ile göz uyuşturularak uygulanır. Tedavi sırasında göz uyuşturulduğu için herhangi bir acı ve ağrı hissedilmez. Fotodinamik tedavi yönteminde ise önce toplardamardan özel bileşimde bir ilaç uygulanır, daha sonra düşük düzeylerde göze lazer yapılır. Diğer bir tedavi yöntemi olan göz içi mercek uygulamasında, mercek görüntüyü büyütüp teleskobik etki oluşturarak görüntünün odağı hastalanan sarı nokta merceğinin dışında bir noktaya yönlendirilir.
Sarı nokta hastalığı nedir sorusunun en basit cevabı gözde meydana gelen bir retina bozukluğudur. Göz sistemi içerisinde görülen cisimlerin algılanması ve gözün yapısında retina yardımıyla yansıtılmasında oluşan bir bozukluktur. Kuru tip ve yaş tip olmak üzere iki farklı tipi bulunan bir hastalıktır. İki tipinin de kendine has özellikleri bulunur. Ortak noktaları ise erken teşhis konmadığında uzun vadede körlüğe neden olmasıdır. Belirtiler arasından birini ya da birkaçını gösteriyorsanız Amsler Grid testi ile kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Uzmanlara göre, sarı nokta hastalığı testi olarak da bilinen Amsler Grid testini 40 yaş üstü herkes kendine uygulamalıdır.
Amsler Grid testini uygularken, normalde okumak için kullandığınız herhangi bir gözlük ya da lensiniz varsa onu kullanın. Daha sonra Amsler Grid şemasını iyi aydınlatılmış bir odada yüzünüzden ortalama 30 ya da 40 cm ileride sabit bir şekilde tutun ve bir gözünüzü eliniz ile kapayın. Daha sonra şemanın ortasına baktığınızda şemanın 4 köşesini de görüp görmediğinizi kontrol edin. Aynı testi diğer gözünüzle de uygulayın. Test sırasında çizgilerde dalgalanma, kırılma ve bulanıklık oluşuyor ise; bu durum sarı nokta hastalığının belirtisi olabilir.
Sarı nokta hastalığı neden olur diye baktığımızda nedenler arasında yaşlılık, aşırı sigara kullanımı, obezite, kötü beslenme, UV ışınlarına fazla maruz kalma gibi çeşitli faktörler görülür. Sarı nokta hastalığına yakalanma olasılığınızı azaltmak için yaşlanmayı durduramazsınız fakat sigara tüketimini bırakabilir, beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyebilir, spor yapabilir ve kilo verebilirsiniz. Aynı zamanda güneş gözlüğü kullanımını da artırabilirsiniz. Bu noktada, güneş gözlüğünü sadece yaz aylarında değil kış aylarında da kullanmalı ve en önemlisi orijinal güneş gözlükleri arasından UV filtreli olanları tercih etmelisiniz. Bu sayede sarı nokta hastalığına yakalanma riskini azaltabilirsiniz. Kalıtsal olarak da genler ile geçebilen bu hastalık için erken teşhisin önemi büyüktür. Bu nedenle ailenizde daha önce bu hastalığa yakalanan biri varsa düzenli olarak 6 ayda bir göz muayenesi olabilir ve göz sağlığınızı yakından takip edebilirsiniz.
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