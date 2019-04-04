Sarı nokta hastalığı yüksek oranda görme kaybına yol açıyor

Sarı nokta hastalığında, genetiğin önemli bir faktör olduğuna değinen Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Hastalık, tedavi edilmeyip ileri safhalara ulaştığında yüksek oranda görme kaybına sebep oluyor" dedi.

Sarı nokta hastalığının sıklıkla ilerleyen yaşlarda, nadiren de erken yaşlarda ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Safiye Yılmaz, sarı noktanın yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıktığını, genetik geçişinde önemli bir risk faktörü olduğunu kaydetti. Yılmaz, hastalığın tedavi edilmesi takdirde ileri safhalarda yüksek oranda görme kaybına yol açtığını ifade ederek, "Sarı nokta, gözün arkasında yer alan retina kısmında en net gördüğümüz ve içinde sarı renkli maddelerin olduğu görme merkezidir. Bu merkezi bozan tüm hastalıklar halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonudur. Sigara kullanan, hareketsiz bir yaşam sürdüren, obezite hastası olan, vitamin eksikliği ve kardiyovasküler hastalıkları olanlar yüksek risk taşıyan grubu oluşturuyor. Sarı nokta hastalığında erken teşhis ve tedavi görüşün kaybedilmemesi açısından önemli faktörler. Bu yüzden özellikle ailesinde sarı nokta hastalığı olanların ve saydığımız risk faktörlerini taşıyanların, gözlerinde hiçbir problem olmasa bile, yılda en az bir defa rutin göz muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, görme ile birlikte gözde atıklar meydana geldiğini dile getirerek, "İlerleyen yaşla birlikte gözün makula bölgesinde renk değişimi ve incelme meydana geliyor. Görme eylemi ile birlikte gözde bir takım atıklar oluşuyor, retinanın katlarından biri olan retina pigment epitelinin fonksiyonu azalıyor ve o bölgede kalan atıklar atılamayarak birikinti haline geliyor. Bunları gözle görmek çok zor, en iyi bilgiyi angio ve OCT veriyor. Buna ilaveten gözde anormal damarlar ortaya çıkıyor. Biz göz anjiyosuyla birlikte anormal damarları incelemiş oluyoruz. Göz tomografisi çekiyoruz ve tomografi yöntemiyle sanki gözü almışız ikiye açmışız ve tüm katmanlarına bakmışız gibi inceleme yapılıyor, bu yöntem ile çok değerli bilgiler elde ediyoruz. Anormal damarları, incelmeleri, artıkların hepsini ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz" şeklinde konuştu.