Sarı Nokta hastalığına ameliyatlı çözüm

İlerleyen yaş ile birlikte görme yetisini etkileyen Sarı Nokta hastalığının Makrovision ameliyatı ile tedavisi artık mümkün.

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan görme azlığının en önemli nedenlerinden biri olan Sarı Nokta hastalığının tedavisi Makravision ameliyatı ile yapılıyor. Ameliyatın ardından hastaların görme oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Kendisinde Sarı Nokta Hastalığı olduğunu 3 yıl önce fark ettiğini dile getiren Mehmet Ocak, “Gazete okumada, araç kullanmada büyük sıkıntı çekiyordum. Gözümde Sarı Nokta Hastalığı olduğu teşhis edildi. Bugüne kadar bir tedavi olmadığını bu şekilde idare edeceğimi söylediler. Günden güne hastalığım daha ileriye gitti. Sonra Sarı Nokta hastalığının tedavisi olduğunu öğrendim” dedi.

Mehmet Ocak hastaneye başvurduğunda yüzde 20 olan görme seviyesinin ameliyattan sonra yüzde 80 oranına ulaştığını söyleyerek, “Çok mutluyum. 30-40 yıl önceki hayatıma döndüm. 74 yaşımdayım kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

Operatör Doktor Berktuğ Erdoğan ise hastası Mehmet Ocak’ın kendisine başvurduğunda Sarı Nokta hastalığının ciddi seviyelere ulaştığını aktararak “Bu hastaların hemen hemen hepsine bu hastalığının çaresiz olduğunu ya da ancak hastalığın durdurulmasıyla tedavi edileceğini bilgilendirme yapılıyor. Ancak şimdi Makrovision tedavisi ile bu hastalarımızın hastalıklarını durdurmaktan öte, onlara daha güzel bir görme keskinliği sağlayabilir bir hale geldik. Mehmet Bey benim kliniğime geldiğinde görmesinin yüzde 10- yüzde 20 seviyesinde olduğunu tespit ettik. Ameliyata uygunluk için testler yaptık ve kendisinin ameliyatını gerçekleştirdik. Mehmet Bey ameliyattan hemen ertesi gün yüzde 80 görmeye ulaştı. Makrovision ameliyatı kısa düren ve konforlu bir ameliyattır” dedi.

Doktor Erdoğan, Sarı Nokta hastalığının tedavisi için başvuran hastalardan büyük bir kısmının ameliyat için uygunluğunun olduğunu da belirtti.

