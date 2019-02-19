Sarı nokta: Yaşlılıkta görme kaybına yol açan hastalıkta gen tedavisi umudu

İngiltere'nin Oxford kentinde yaşayan bir kadın, Batı dünyasında en çok görülen körlük çeşidinin durdurulmasında gen terapisi kullanılan ilk insan oldu.

Uzmanlar, daha çok hücrenin ölmesini önlemek için Janet Osborne'un gözünün arka tarafına sentetik bir gen enjekte etti.

Böylece, Sarı Nokta Hastalığı diye de bilinen yaşa bağlı maküler dejenerasyonun (AMD) altındaki genetik sorunu çözmeyi hedefleyen ilk tedavi yapıldı.

İngiltere'de yılda 600 bin kişi AMD'den etkileniyor ve bunların çoğunun görme yeteneği ciddi şekilde olumsuz etkileniyor.

Janet Osborne BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sol gözümle insanları tanımakta zorlanıyorum ve bu tedavi durumun daha da kötüye gitmesini engellerse, harika olur." dedi.

Tedavi, Oxford Üniversitesi Göz Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Profesörü Rober MacLaren tarafından yapıldı.

MacLaren, "Aksi takdirde görme yeteneklerine kaybedecek hastalara erken dönemde genetik bir tedavi uygulanması göz hastalıklarında müthiş bir buluş olur ve yakın gelecekte görmeyi umduğum bir şey" diye konuştu.