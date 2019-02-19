HABER

Sarı nokta: Yaşlılıkta görme kaybına yol açan hastalıkta gen tedavisi umudu

19.02.2019 13:24 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Oxford kentinde yaşayan bir kadın, Batı dünyasında en çok görülen körlük çeşidinin durdurulmasında gen terapisi kullanılan ilk insan oldu. Sarı Nokta Hastalığı diye de bilinen yaşa bağlı maküler dejenerasyon (AMD) hastası kadının gözünün arkasına enjekte edilen sentetik genin, görüş kaybını durdurması amaçlanıyor. BBC Sağlık Muhabiri Fergus Walsh'un haberi.

Sarı nokta: Yaşlılıkta görme kaybına yol açan hastalıkta gen tedavisi umudu

İngiltere'nin Oxford kentinde yaşayan bir kadın, Batı dünyasında en çok görülen körlük çeşidinin durdurulmasında gen terapisi kullanılan ilk insan oldu.

Uzmanlar, daha çok hücrenin ölmesini önlemek için Janet Osborne'un gözünün arka tarafına sentetik bir gen enjekte etti.

Böylece, Sarı Nokta Hastalığı diye de bilinen yaşa bağlı maküler dejenerasyonun (AMD) altındaki genetik sorunu çözmeyi hedefleyen ilk tedavi yapıldı.

İngiltere'de yılda 600 bin kişi AMD'den etkileniyor ve bunların çoğunun görme yeteneği ciddi şekilde olumsuz etkileniyor.

Janet Osborne BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sol gözümle insanları tanımakta zorlanıyorum ve bu tedavi durumun daha da kötüye gitmesini engellerse, harika olur." dedi.

Tedavi, Oxford Üniversitesi Göz Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Profesörü Rober MacLaren tarafından yapıldı.

MacLaren, "Aksi takdirde görme yeteneklerine kaybedecek hastalara erken dönemde genetik bir tedavi uygulanması göz hastalıklarında müthiş bir buluş olur ve yakın gelecekte görmeyi umduğum bir şey" diye konuştu.

80 yaşındaki Osborne gen tedavisinde yer alan ilk 10 AMD hastasından biri.

AMD nedir?

Makula, retinanın bir parçası ve merkezi görüş açımızla, ayrıntıları görebilmemizi sağlıyor.

Yaşa bağlı maküler dejenerasyonda, retina hücreleri ölüyor ve yenilenmiyor.

AMD riski yaşla birlikte artıyor.

Deneye katılanlar da dahil, AMD hastalarının çoğu, kuru AMD'ye yakalanıyor.

Kuru AMD'de görme kaybı yavaş yavaş gerçekleşiyor ve yıllar alabiliyor.

Yaş AMD ise birden oluyor ve hızla görüş kaybına yol açabiliyor, ancak erken teşhis edilirse tedavi edilebiliyor.

Gen terapisi nasıl yapılıyor?

Bazı insanlar yaşlandıkça, gözün doğal savunmasından sorumlu genlerde arıza oluyor ve makuladaki hücreleri yok etmeye başlayarak görme kaybına yol açıyor.

Gözün arkasına bir enjeksiyon yapılıyor ve bununla sentetik bir gen bulunan, zararsız bir virüs veriliyor.

Virüs retina hücrelerini enfekte ediyor ve gen salınıyor.

Bu da gözün, hücrelerin ölümünü engelleyen ve böylece makulanın sağlıklı kalmasını sağlayan bir protein üretmesini sağlıyor.

grafik

Oxford Göz Hastanesi'ndeki deneyin ilk aşamalarında amaç tedavinin güvenli olup olmadığını kontrol etmekti ve zaten görme yeteneklerinde kısmi bozulma olan hastalar üzerinde uygulandı.

Tedavide başarı elde edilirse, görme yetisini henüz kaybetmemiş hastalar üzerinde de denenecek.

AMD durdurulabilirse, bunun hastaların yaşam kalitesi üzerinde büyük bir olumlu etkisi olacak.

Osborne'un sol gözündeki görüş kaybının durdurulup durdurulamadığını öğrenmek için henüz erken, ancak deneye katılanların görüş yetenekleri izlenecek.

Bir başka nadir görülen göz rahatsızlığında gen terapisi başarılı bir şekilde uygulanmıştı.

2016'da Oxford'daki aynı ekip, normalde körlüğe yol açan koroideremi hastalarının görme yeteneğini tek bir enjeksiyonla geliştirmeyi başarmıştı.

Geçen yıl da Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'ndeki uzmanlar, gözün arkasındaki zarar görmüş bölgeye kök hücre enjekte ederek AMD'si olan iki hastanın görme yetilerinin korunmasını sağlamıştı.

Kök hücre terapisinin, görme yetisini zaten kaybetmiş olan hastalara yardımcı olabilmesi umuluyor.

Ancak Oxford'daki deney farklı. Çünkü bu tedavide AMD'nin altında yatan genetik sorunun çözülmesi amaçlanıyor ve hedef kör olmadan önce hastalığın durdurulması.

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyorİğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor
Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Transfer bombası patladı

Transfer bombası patladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.