Sarı sıcakta odun kömürü mesaisi

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'nın kavurucu sıcağında işçiler 75 lira yevmiyeyle narenciye odunlarını günlerce yakıp kömür elde ediyor. Verimli tarım arazileri üzerine kurulan ocaklarda üretilen kömürler, kilosu 3 TL'den yoğun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satılıyor. Seyhan ilçesindeki Camuzcu Mahallesi'nde bulunan ocakta çalışan işçi Mahir Çakıl, kömürün kötü etkilerinden kurtulmak için bol bol yoğurt yeyip, ayran içtiklerini dile getirdi. Aşırı sıcaklara alıştıklarını dile getiren Çakıl, odunun kömür yolculuğunu şöyle anlattı: "Odunları ilk başta çatılıyor, istifliyoruz. Daha sonra üzerine saman ve toprak atıldıktan sonra yakılıyor. Bu süreç ocağın büyüklüğüne göre 30-40 gün sürüyor. Yavaş yavaş yandıktan sonra suluyoruz. Ardından ateşin sönmesi için de naylon atıyoruz." 'YEVMİYEYE DEĞMİYOR AMA EĞLENCELİ' Çakıl, portakal odunundan verimli kömür elde edildiğine değinerek şunları söyledi: "Bu kömürler genellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satılıyor. Kilosu 2.80, 3 TL civarında gidiyor. Sabah 7.30-8.00 gibi çalışmaya başlayıp 18.00'de paydos ediyoruz. 75 TL yevmiyeye değmiyor ama eğlenceli. Başımızda kimse yok."
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