HABER

Sarı Yelekliler 10’ncu kez sokakta

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:49 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu.

Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu. Öte yandan 9 haftadır devam eden gösterilerde saldırılara maruz kalan gazeteciler de sarı yelekleri protesto etmek için bir araya geldi.
Fransa’da akaryakıt zammına karşı başlayan daha sonra ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa talebine kadar giden Sarı Yelekliler Protesto’su 10’uncu haftasına girdi. ‘Sarı Yelekliler’lerin 10’uncu haftada ülke genelinde ve özellikle başkent Paris’te "vatandaşlar tehlikede" sloganıyla eylem yapmaya devam ettiği kaydedildi. Macron’un yaptığı değişiklikleri yetersiz bulan vatandaşlar bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu.
Sabahın erken saatlerinde Paris’in Invalides meydanında 4 bin ile 5 bin eylemci toplanırken ülke genelinde Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse gibi şehirlerde binlerce eylemci protestolarına devam etti. Öfkeleri dinmeyen Sarı Yelekliler" Macron, istifa" "Castaner eve" sloganlarıyla hükumeti bir kez daha istifaya davet etti.
Gazeteciler’de Sarı Yelekliler’i protesto etti
Öte yandan Sarı Yeleklileri protesto eden gazeteciler de sokağa çıktı. Bu sefer Sarı Yelekliler’i çekmek için değil protestolar esnasında yaşadıkları saldırılardan şikayetçi oldukları için sokağa çıkan bazı gazeteciler "bilgilendirmek için özgürlük" sloganıyla "Sarı Yelekliler"e karşı eylem düzenledi.
Eylemlerin başladığı günden bu yana protestolar sırasında 10’dan fazla gazeteci saldırıya uğramıştı.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldüİzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.