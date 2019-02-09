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Sarı Yelekliler 13. haftada sokaklarda

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 13:00 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekliler 13.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekliler 13. kez sokağa çıkıyor.
Fransa’da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterileri, 13. haftasında da devam ediyor. Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi Paris sokaklarını bir kez daha doldurmaya başladı.

“Eylemler hep aynı şekilde bitiyor”
Sarı Yelekliler’in liderlerinden Ric Droutet, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Artık eylemleri gerçekleştirmek için valilik ile irtibat içinde olmayacağız, eylemler hep aynı şekilde bitiyor" diyerek polis güçlerinin orantısız güç kullanımına dikkat çekti.
Öte yandan İçişleri Bakanı Christophr Castaner, polis ekiplerinin gösterilerin başından beri sergilediği profesyonelliği takdir ederek polisleri bir kez daha dikkatli ve soğukkanlı olmaları konusunda uyardı.

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