Sarı Yelekliler 18'inci Eylemde Paris'i Savaş Alanına Çevirdi

Fransa'yı aylardır sarsan Sarı Yelekliler hareketinin 18'inci eyleminde başkent Paris, adeta savaş alanına döndü. Sarı Yelekliler'in bazı liderleri, hem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yürütülen "Ulusal Büyük Tartışma" toplantılarının sona ermesi, hem de eylemlerin dördüncü ayına girmesi nedeniyle, herkes’ Paris'te eylem yapmaya çağırdı. Göstericiler arasına karışan bir grup radikal eylemci, polisle çatıştı, bankaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı. Olaylarda 94 kişi gözaltına alındı.
Sabahın erken saatlerinde Sarı Yelekliler, Champs Elysees caddesinin tepesindeki, artık Sarı Yelekliler'in sembolik eylem alanına dönüşen Zafer Takı önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 8 bin kişi caddeyi daha erken saatlerde tümüyle dolduruken, polis, kalabalık arasında bin 500 kişilik radikal bir grubun bulunduğu uyarısı yaptı.
Eylemler sakin başlarken, siyah kıyafetler ve maskelerle eyleme katılan radikal bir grup, Zafer Takı'nın hemen yanındaki Fransa'nın en büyük gruplarından Publicis'e ait Drugstore mağazasının tüm vitrinlerini kırdı ve mağazayı yağmalamaya başladı. Zafer Takı'na açılan Ternes sokağında bir banka tümüyle ateşe verildi.
Paris savaş alanı, Macron kayakta
Gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Pirene Dağları’nda kayağa gitmesi de sosyal medyada tepki çekti.
Bir grup Sarı Yelekli, eylemler sırasında "Herkes polisten nefret ediyor", "Macron sen bittin, halk sokağa çıktı", "Macron istifa" sloganları attı.
Caddenin hemen aşağısında Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçilmesini kutladığı sembolik bir mekan olan Fouquet's adlı restorantın vitrinleri kırıldı, içerisi yerle bir edildi.
Finans dünyasını, politikacıları ve medyayı hedef alan Sarı Yelekliler, gazete bayilerini, büyük markalara ait mağazaları ve bankaları ateşe verdi.
Polis aracına saldırıldı
Mac Mahan meydanında bir polis aracına saldırıldı. Göstericilerin kendilerine doğru koştuğunu gören polisler, aracı geri vitese alarak kaçmaya çalışsa da 15 kadar gösterici, araca yumruk ve tekmelerle saldırdı. Araç içindeki polisler güçlükle göstercilerin arasından kaçmayı başardı.
Champs Elysees caddesindeki Hugo Boss ve Nespresso mağazaları da şiddet eylemlerinden nasibini alırken, Paris Saint Germain takımının satış mağazası ve hemen yanındaki sinema binasını polis korudu. Olaylar sonunda cadde üzerindeki mağazaların yarısı tahrip edildi.
Caddeye açılan tüm sokak girişlerini kapatan polis, yağma ihitimaline karşı vitrinleri kırılan mağazaları koruma altına aldı.
Banka binasında alevler
Ateşe verilen bir bankanın bulunduğu bina ateş alınca, itfaiye ekipleri bankanın hemen üzerinde yer alan bir apartman dairesinde sıkışan bir anne ve çocuğunu alevler arasından kurtardı, bina tümüyle boşaltıldı.
Bankaların yanısıra, Champs Elysees caddesi üzerindeki 4 gazete bayisi de ateşe verildi.
Olayları dindirmek için Fransız polisi göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Tüm cadde çıkışlarını çeviren polis, olaylarda 94 kişiyi göz altına aldı.
İçişleri Bakanı Christophe Castener, 8 bin gösterici arasına katılan bin 500 kişilik radikal bir grubun yıkıp dökmeye, kırmaya gelen profesyonel radikaller olduğunu belirterek, "Polise, bu gruplara olabilecek en kararlı şekilde yanıt verilmesi talimatı verdim. Bu şiddet kabul edilemez. Ultra-radikaller meydanda, Paris'i korumak istiyorum" dedi.
Paris’te yanı anda 3 ayrı eylem
Bu arada polis şiddetini kınamak üzere yapılan bir çağrı üzerine bir başka grup da, Champs Elysees caddesi yakınlarındaki Madeleine bölgesinde toplandı. Polis, burada da taşkınlıkların olmaması için grubun etrafında güvenlik önlemleri aldı.
Aynı anda Opera Meydanı’nda derneklerin çağrısı üzerine Çevre eylemi de yapıldı. Çatışmalara sahne olan Champs Elysees eyleminin tersine, barışçıl bir biçimde geçen Çevre eylemi renkli görüntülere sahne oldu.
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