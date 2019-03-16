Sarı Yelekliler 18'inci Eylemde Paris'i Savaş Alanına Çevirdi

Fransa'yı aylardır sarsan Sarı Yelekliler hareketinin 18'inci eyleminde başkent Paris, adeta savaş alanına döndü. Sarı Yelekliler'in bazı liderleri, hem Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yürütülen "Ulusal Büyük Tartışma" toplantılarının sona ermesi, hem de eylemlerin dördüncü ayına girmesi nedeniyle, herkes’ Paris'te eylem yapmaya çağırdı. Göstericiler arasına karışan bir grup radikal eylemci, polisle çatıştı, bankaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı. Olaylarda 94 kişi gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde Sarı Yelekliler, Champs Elysees caddesinin tepesindeki, artık Sarı Yelekliler'in sembolik eylem alanına dönüşen Zafer Takı önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 8 bin kişi caddeyi daha erken saatlerde tümüyle dolduruken, polis, kalabalık arasında bin 500 kişilik radikal bir grubun bulunduğu uyarısı yaptı.

Eylemler sakin başlarken, siyah kıyafetler ve maskelerle eyleme katılan radikal bir grup, Zafer Takı'nın hemen yanındaki Fransa'nın en büyük gruplarından Publicis'e ait Drugstore mağazasının tüm vitrinlerini kırdı ve mağazayı yağmalamaya başladı. Zafer Takı'na açılan Ternes sokağında bir banka tümüyle ateşe verildi.