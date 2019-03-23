Sarı Yelekliler 19. Kez Hükümeti Protesto Etti

Fransa'da geçen hafta büyük şiddet olaylarına sahne olan Sarı Yelekliler Hareketi, 19'uncu eylemini barışçıl gösterilerle tamamladı. Paris, Nice, Toulouse, Bordeaux, Montpellier kent merkezlerinde gösterilerin yasaklanması nedeniyle, başkentte eylemler sakin geçse de, taşrada izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplarla polis arasında yer yer kısa süreli çatışmalar çıktı. Paris'te de eylemlerin sona ermesinin ardından, sokaklara dağılan küçük grupları dağıtmak için polis gaz bombası ve tazyikli su kullandı. Sarı Yelekliler'in akaryakıt zamlarına isyan ederek başlayan ve giderek hükümete karşı ülke genelinde büyük bir harekete dönüşen eylemlerinin 19'uncusu, geçen hafta Paris'te yaşanan şiddet olaylarının korkusuyla başladı. Hükümet, Elysee Sarayı ve Başbakanlık gibi hassas kamu binalarının korunması için askeri göreve çağırdı. Polis teşkilatı ise tüm birimleriyle eylemlerde görev aldı. Başkentte terör saldırılarını engellemek amacıyla oluşturulan Sentinelle operasyonu kapsamında görev yapan askerlerin yanı sıra, yalnızca Paris’te 6 bin polis görev aldı. Hiçbir taşkınlığa ve izinsiz gösteriye izin vermeyeceğini açıklayan hükümet, polise yakın çatışma ve hızla müdahale etme yetkisi verdi. Başbakan Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Castaner, gösterileri operasyon odasından izledi.

Başkentte eylemlerin sembolik mekanı Arc de Triomph meydanı ve Champs Elysees'nin gösterilere yasaklanması üzerine, Bir grup saat 12.00’de Eyfel Kulesi’nin karşısındaki Trocadero Meydanı’nda oturma eylemi yaptı. Ardından Denfert-Rochereau Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün son durağı Monmartre bölgesindeki ünlü Sacre-Coeur Kilisesi'nin önüne gelindiğinde, tüm meydanın Sarı Yelekliler ile dolduğu gözlendi. Barışçıl bir havada geçen gösterilere katılım 5 bin ila 7 bin arasında gerçekleşti. Bir grup gösterici Kilise'nin tepesine çıkarak, hareketin embolü sarı bandrolü Kilise’nin tepesine yerleştirdi. Gösterilerde atılan sloganlar ve taşınan pankartlarda hedef yine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner oldu. Sendikalar ve bazı sol partilerin liderleri de yürüyüşe katıldı. Kortejin ilerlediği Gare du Nord yakınlarında, bir grup Cezayirli genç, "Paris, Cezayir aynı kavga", "Cezayir, Paris ile dayanışıyor" sloganları atarak Sarı Yeleklilere destek verdi. Sarı Yelekliler ise, slogan ve şarkılarla gösterilerini olaysız tamamladı.

Eylemlerin sona ermesinin ardından Türk mahallesinin de bulunduğu Paris'in 10'uncu bölgesine dönen bir grup gösterici, dağılmayı reddederek polisle karşı karşıya geldi. Ellerinde bayraklar Paris sokaklarında eylemlerini ısrarla sürdüren bir grup gösterici, çöp bidonlarını ateşe verdi, polise sert cisimler fırlattı. Polis de yer yer gaz bombası ve tazyikli su ile karşılık verdi. Ara sokaklarda bir süre daha göstericiler ile polis arasındaki kovalamaca devam ettikten sonra, olaylar akşam 19.00 sularında yatıştı. İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre Sarı Yelekliler'in 19'uncu buluşmasına Fransa genelinde 40 bin 500, Paris'te ise 5 bin kişi katıldı.Polis izinsiz alanlarda eylem yapmak istreyen 53 kişiye para cezası yazdı, 96 kişiyi ise gözaltına aldı. İlk kez izinsiz gösteri yapanlara para cezası da uygulayan hükümet, eylemlerden önce 38 Euro olan ceza miktarını 135 Euro’ya yükseltti. Sarı Yelekliler’in radikal liderlerinden Eric Doruet de, 135 Euro ceza yiyen isimler arasında yer aldı. ​Taşrada tansiyon

Sarı Yelekliler’in 19’uncu eyleminde Paris’in yanı sıra, diğer büyük illerde de, hükümetin sert uyarısına ve bazı kent merkezlerini yasaklamasına rağmen binlerce kişi eylemlere katıldı. Montpellier kentinde, 5 bine yakın Sarı Yelekli, yasağa rağmen kent meydanında toplandı. Polisin dağılma çağrılarına rağmen meydanda kalmaya devam eden gruba saat 16.00 sularında, gaz bombası ile polis müdahalesi oldu. Göstericiler ise polise sert cisimler ve şişe fırlattı. Olaylarda 1 gösterici, 2 de güvenlik görevlisi yaralandı. Gösterilerin yasaklandığı turistik güney kenti Nice'de Garibaldi Meydanı'nda toplanan bir grupla polis arasında çatışma çıktı. Polisin müdahalesi üzerine çıkan arbedede, bazı göstericiler yaralanırken, 26 kişi de gözaltına aldı. Polis göstericileri dağıtmak için gaz bombası kullandı. Gösterilerin yasak olduğu bir başka kent Bordeaux’da, Victoire Maydanı'nda toplanan 4 bine yakın Sarı Yelekli, yasaklanan Pey-Berland meydanına girmek istedi, ancak polisin engeliyle karşılaştı. Göstericiler, eylem boyunca, artık tüm hareketin şarkısı olan "Emmanuel Macron, seni almaya geldik" şarkısını tekrarladı.